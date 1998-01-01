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﻿زيارة طاقم السفارة الإسرائيلية لمعرض كتاب القاهرة تثير جدلا

السبت 03 فبراير 2018 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
﻿زيارة طاقم السفارة الإسرائيلية لمعرض كتاب القاهرة تثير جدلا



القاهرة / وكالات /

 أثارت زيارة طاقم السفارة الإسرائيلية لمعرض الكتاب في القاهرة، جدلاً واسعاً في الشارع المصري.
صفحة «إسرائيل في مصر» على الفيسبوك التابعة للسفارة الإسرائيلية، نشرت مجموعة من الصور لطاقم السفارة خلال زيارته للمعرض، أمس الجمعة. 
وعلقت على الصور: «قام طاقم السفارة السيد الوزير المفوض ونائب رئيس البعثه والمستشار الإعلامي بجولة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر».
وتابعت الصفحة في تعليقها على الصور: «عبر طاقم السفارة عن إعجابهم الشديد بتنوع الكتب واهتمام المصريين بالأدب والقراءة خاصةً جيل الشباب».
وزادت: «التقى طاقم السفارة ببعض من الحضور الذين أخبروهم عن مدى حبهم وشغفهم بالأدب والقراءة وأيضا قد عبر لهم طاقم السفارة عن مدى حب واهتمام الشعب الاسرائيلي بالأدب المصري». 
ونفى الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، حضور السفير الإسرائيلي نفسه إلى معرض الكتاب.
وقال في تصريحات صحافية إن إدارة المعرض لم توجه أي دعوة رسمية للسفير الإسرائيلي أو طاقم السفارة، ولم يكن هناك تنسيق قد جرى عليها مسبقا. وتابع: «الصور المنشورة ليست للسفير الإسرائيلي بنفسه وإنما للمستشار الإعلامي في السفارة والطاقم المرافق له ودخلوا المعرض كأي زائر عادي وليس بصفة رسمية». وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه تم تعامل الجهات الأمنية مع هذه الزيارة المفاجئة، وتمت مراقبة الطاقم بأكمله، مضيفا أنه لم يتم إخراجه من المعرض لكن تمت مراقبة الزيارة.

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