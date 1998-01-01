اطلاق صاروخ من غزة باتجاه "شاعر هنيغف" وطائرات الاحتلال تقصف موقعا للقسام برفح

غزة/سما/

قصف الطيران الحربي الاسرائيلي ليلة السبت ، موقعاً لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة رفح بالصواريخ.

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف الموقع غرب مدينة رفح من قبل طائرة استطلاع، ومن ثم من طائرة حربية.

واكد موقع "مفزاك لايف" العبري ان طائرات تابعة للقوات الجوية الاسرائيلية تهاجم قصفت موقعا لحماس جنوب قطاع غزة.

وكانت وسائل الاعلام العبرية ذكرت ان صاروخا اطلق مساء اليوم ، من قطاع غزة، سقط داخل المستوطنات المحاذية للقطاع.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن صاروخاً أطلق من قطاع غزة وسقط داخل المستوطنات المحاذية للقطاع، وتحديداً في منطقة شاعر هنيقف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

هذا وبحسب ما افاد به مستوطنون فان انفجار شديد سمع في منطقة المجلس الإقليمي للنقب وساحل عسقلان.

يتبع..