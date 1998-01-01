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عائلة أبو عاصي تصدر توضيحا حول ظروف ابنها المتسبب في حادث "حي الصبرة"!!

الجمعة 02 فبراير 2018 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة أبو عاصي تصدر توضيحا حول ظروف ابنها المتسبب في حادث "حي الصبرة"!!



غزة/سما/

ناشدت عائلة أبو عاصي في الوطن والشتات اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية ولجان الإصلاح والوجهاء بالتدخل لحل المصيبة التي آلمت بها في الحادث الذي وقع بمنزل أحد أفرادها بمنطقة حي الصبرة في مدينة غزة أمس الخميس وادى إلى مقتل 7 مواطنين وإصابة العشرات.

وقال بيان للعائلة بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عائلة أبو عاضي بالوطن والشتات شهداء الحادث المؤسف، الذي وقع عصر أمس الخميس وهم.. خليل عبد الرزاق الدريملي, ابراهيم عماد حجازي, معين زهير السوافيري, حسام مازن حوسو, عدي معين النملة, مجدي سعيد أبو عاصي, وعماد مجدي أبو عاصي, والذي نجم عن انفجار بسبب تسريب غاز من قبل المدعو أحمد سعيد أبو عاصي".

وأكدت العائلة، أنّ أحمد أبو عاصي  المتسبب في الحادث حيثُ نجم عن الانفجار ال1ي وقع بمنزلهم عدد من الشهداء والجرحى يعاني من اضطرابات نفسية

 وأشارت إلى، أنّنا "إزاء هذا الفعل المستنكر نؤكد على ما يلي:-

أولا.. نسأل الله أن يتقبل الشهداء في عليين ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

ثانياً.. نشجب ونستنكر بشدة هذا الفعل المشين الذي قام به المدعو أحمد سعيد أبو عاصي ونتبرأ مما فعل إلى الله.

ثالثا.. نعتذر وبشدة إلى عائلات الشهداء والجرحى ونؤكد على وقوفنا بجانبهم في هذا المصاب الجلل

رابعا.. نؤكد على العلاقة الطيبة التي تربطنا بعائلات الشهداء والجرحى وان ما حدث لم يكن شجاراً عائلياً بيننا وبين عائلات الشهداء والجرحى.

خامسا.. نؤكد على عدم انتماء المدعو أحمد سعيد أبو عاصي لأي من التنظيمات والفصائل وأنّه يعاني من اضطرابات نفسية بشهادة مستشفى الأمراض النفسية.

سادسا.. نناشد الأجهزة الأمنية ولجان الإصلاح والوجهاء بالتدخل لحل هذه المصيبة التي آلمت بنا جميعا

#ابو عاصي #انفجار

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