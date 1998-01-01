جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

جدار غزة والتغيير الاستراتيجي .. ابراهيم المدهون

الجمعة 02 فبراير 2018 05:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدار غزة والتغيير الاستراتيجي .. ابراهيم المدهون



 أكثر من مليار دولار تكلفة الجدار الامني الذي يقيمه الاحتلال الاسرائيلي لمحاربة الانفاق، هذا الرقم وحده يكشف مدى تراجع قوة الاحتلال واستنزافه بسبب المقاومة الفلسطينية ومدى خوف ورعب الاحتلال من أي مواجهة عسكرية قادمة في جبهة غزة، ويؤكد ان جيش الاحتلال تلقى هزيمة حقيقية او على الاقل ضربات موجعة ومؤثرة في العصف المأكول جعلته يراجع حساباته واستراتيجياته العسكرية وينتقل من حالة الهجوم والتوغل والتغول لحالة الدفاع والتراجع والتقهقر والعزلة.

تكلفة الجدار المالية قد تصل إلى 4 مليارات شيكل، أي ستتخطى حاجز المليار دولار، وتم تشييد مصانع خاصة بالجدران الخراسانية المستخدمة في عملية بناء الجدار الذي سيصل طوله إلى 6 أمتار فوق الأرض، وعشرات الأمتار أسفلها، وقد شهدت تغييرات في المنطقة الحدودية، حيث أقيمت مصانع للإسمنت، وتم استجلاب عمال من بلاد مختلفة، في حين تعمل شركات على تسوية المنطقة الحدودية، إضافة إلى إقامة أكوام ترابية لتحجب العمال العاملين في المنطقة. ويرتدي العمال سترات واقية للرصاص منعا لأي عمليات قنص من قبل المقاومة.

ويتم العمل في 40 موقعا منتشرة على طول الحدود، ونحو ألف عامل في المنطقة يعملون على مدار الساعة، باستثناء السبت، لاستكمال هذا الجدار في أسرع وقت ممكن وهم يحاولون خلال هذا العام2018 . كما سيتبعه بناء سياج حديدي إلى الداخل من الحدود على بعد عشرات الأمتار من الجدار الخراساني بارتفاع مماثل يصل إلى 6 أمتار. بحيث سيتم وضع أكوام ترابية وشق طرق ما بين الجدارين ونشر دبابات وآليات ودوريات.

لا شك ان هذا الجدار خطير ويحتاج دراسة وهو استكمالا لسياسة الجدر الاسرائيلية والتحصينات ودليل على انكفاء المشروع الصهيوني، واعتقد أن بناؤه يحمل بعدت نفسيا واعلاميا، وتطمينيا للجمهور أكثر منه بعدا أمنيا. ومن الواضح أنَّ المشروع له أهداف اقتصادية لها علاقة باستجلاب مزيداً من الدعم الأمريكي للقطاع العسكري لدى الكيان، ولإبقاء موازنات جيش الاحتلال في تصاعد وللعلم فكرة الجدار تحاول معالجة وسيلة واحدة من وسائل المقاومة قد أثبتت نجاعتها، الا انها تستنزف قوة الكيان مالياً وعسكرياً، في الوقت الذي تُعد فيه المقاومة لمزيد من المفاجآت.

قد يكتشف الاحتلال فجأة أن هذا الجدار لن يحمي جنوده حينما يتدفق مئات الالاف من أهالي قطاع غزة وبشكل عفوي وتلقائي فيتم تجاوز الحدود والجدر والموانع وهم عائدين الى بيوتهم وديارهم في حملة كبرى بدأ التفكير بها والدعوات لها تتصاعد في ظل الحصار الخانق والمتراكم.

أخبار ذات صلة

مرسي والتغيير الاستراتيجي التاريخي ...بقلم: طلال عوكل

مرسي والتغيير الاستراتيجي التاريخي ...بقلم: طلال عوكل

في اغتيال حنظلة.. ابراهيم المدهون

داعش وقتال (إسرائيل) ...ابراهيم المدهون

في ذكرى اسر هدار غولدن.. ابراهيم المدهون

حماس وإشكالية محمد دحلان ...ابراهيم المدهون

سيناريوهات الهدنة والمواجهة في قطاع غزة... ابراهيم المدهون

الأكثر قراءة اليوم

اشلاء مقطعة وانفجار متعمد.. تفاصيل واسباب "الحادث المُروّع" بحي الصبرة جنوب غزة

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

﻿المتحدث العسكري باسم الاحتلال يفجر مفاجأة: نزور بلدانا عربية بجوازات إسرائيلية

كيف اعتنق سياسي ألماني الإسلام بعد أن كان من أشد معاديه؟

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

الأخبار الرئيسية

نائب ليبرمان

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

الاتصالات الفلسطينية