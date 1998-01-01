عبارات مسيئة باللغة العبرية لعهد التميمي في النبي صالح

رام الله / سما /

رش مستوطنون، الجمعة، عبارات مسيئة للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، ودعت إحدى العبارات إلى إنزال عقوبة الإعدام بعهد، وترحيل عائلتها.

ورشت هذه العبارات على جدران أحد المنازل في مسقط رأس عهد، قرية النبي صالح في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية.

ووصف والد عهد، باسم التميمي من رش العبارات "بالإرهابي"، محمّلا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك". وأضاف "هذه صورة أخرى للاحتلال".

ومن المقرر أن تُعقد الثلاثاء الوشيك، جلسة محاكمة لعهد (16 عاما) ووالدتها ناريمان (43 عاما) في المحكمة العسكرية الإسرائيلية عوفر، قرب رام الله في الضفة الغربية، بعد أن تأجلت.