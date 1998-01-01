جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عبارات مسيئة باللغة العبرية لعهد التميمي في النبي صالح

الجمعة 02 فبراير 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبارات مسيئة باللغة العبرية لعهد التميمي في النبي صالح



رام الله / سما /

رش مستوطنون، الجمعة، عبارات مسيئة للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، ودعت إحدى العبارات إلى إنزال عقوبة الإعدام بعهد، وترحيل عائلتها.

ورشت هذه العبارات على جدران أحد المنازل في مسقط رأس عهد، قرية النبي صالح في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية. 

ووصف والد عهد، باسم التميمي من رش العبارات "بالإرهابي"، محمّلا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك". وأضاف "هذه صورة أخرى للاحتلال". 

ومن المقرر أن تُعقد الثلاثاء الوشيك، جلسة محاكمة لعهد (16 عاما) ووالدتها ناريمان (43 عاما) في المحكمة العسكرية الإسرائيلية عوفر، قرب رام الله في الضفة الغربية، بعد أن تأجلت.

أخبار ذات صلة

فتيات التميمي

فيديو : تحريض إسرائيلي على فتيات التميمي في النبي صالح

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح غرب رام الله

موسي ابو مرزوق- ارشيف

أبو مرزوق: عبارات التسليم والتمكين وشرعية طرف دون الطرف الآخر لا وجود لها

عهد التميمي- ارشيف

محامي مبارك يطلب الدفاع عن الطفلة عهد التميمي

عهد التميمي

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

أمريكا تطالب الأردن بتسليمها المحررة أحلام التميمي

الأكثر قراءة اليوم

غضب كردي بعد نشر فيديو لمقاتلة قضت في عفرين بعد تجريد الجزء الأعلى من جسدها بالكامل

شاهد - صور نادرة لزفاف ملك الأردن وزوجته رانيا

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

رونالدو وميسي .. صور: هكذا يدعمان إسرائيل في العلن.. هل ما زلت تشجعهما ؟ !

﻿المتحدث العسكري باسم الاحتلال يفجر مفاجأة: نزور بلدانا عربية بجوازات إسرائيلية

كيف اعتنق سياسي ألماني الإسلام بعد أن كان من أشد معاديه؟

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

الأخبار الرئيسية

نتنياهو و زوجته سارة

نتنياهو: تخلى عن ابنته من زوجته السابقة خوفا من سارة وأسباب موافقته على صفقة شاليط

نائب ليبرمان

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

الاتصالات الفلسطينية