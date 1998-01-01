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غضب كردي بعد نشر فيديو لمقاتلة قضت في عفرين بعد تجريد الجزء الأعلى من جسدها بالكامل

الجمعة 02 فبراير 2018 05:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب كردي بعد نشر فيديو لمقاتلة قضت في عفرين بعد تجريد الجزء الأعلى من جسدها بالكامل



دمشق / وكالات /

يثير شريط فيديو يتم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي غضباً، لا سيما بين الأكراد، إذ يظهر مسلحين يمثلون بجثة امرأة قال مسؤولون أكراد إنها المقاتلة الكردية بارين كوباني.

واتهم المرصد السوري لحقوق الانسان وقياديون أكراد مقاتلي الفصائل المشاركة في الهجوم التركي على منطقة عفرين في شمال سوريا بالعملية وتصوير الفيلم الذي نشره المرصد الخميس.

ويظهر في المقطع الأول من الفيديو نحو عشرة مقاتلين بعضهم مسلح حول جثة مقاتلة ممددة على الأرض، مرتدية بنطالاً أزرق وجعبة عسكرية، ويقول أحدهم إنها من “الغنائم”.

ويطلق المقاتلون صيحات التكبير حولها فيما يدوس اثنان منهم على الأقل على صدرها.

في المقطع الثاني، تظهر المقاتلة بعد تجريدها في الجزء الأعلى من جسدها من ملابسها بالكامل وتشويه جثتها، الى جانب غصن من الزيتون.

ويُسمع أحد المقاتلين وهو ينوه بجمالها قبل أن يهم أحدهم بوضع قدمه على صدرها المشوه، ويسمع في الخلفية صوت أحدهم يدعوهم الى التوقف عن فعل ذلك.

#كردي #غضب #مقاتلة #تجريد

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