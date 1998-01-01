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نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

الجمعة 02 فبراير 2018 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر



القدس المحتلة / سما /

قال نائب وزير الجيش الإسرائيلي، إيلي بن داهان، إن "حماس تحاول باستمرار مهاجمة (إسرائيل) عن طريق البحر". على حد زعمه.

جاء ذلك خلال زيارته قاعدة البحرية في أسدود أمس، حيث استعرض بن داهان التحديات التي تواجه القطاع الجنوبي بشكل عام والبحرية بشكل خاص في ضوء الجهود الرامية إلى خلق هجمات من غزة. 

وخلال الزيارة، تحدث نائب الوزير بن داهان من على زورق "دفورا" المستخدم في الأنشطة الأمنية الروتينية والوقاية من العمليات الهجومية في البحر.

ورافق الجولة قائد القاعدة البحرية في أسدود، والقادة والمقاتلين من سلاح البحرية.

وبعد الزيارة، قال نائب الوزير: "قابلت جنودا لديهم العزم والشجاعة يعملون ليلا ونهارا لحماية الحدود البحرية لدولة "إسرائيل". على حد تعبيره.

ووفق نائب وزير الجيش فإن "إسرائيل" تواجه مجموعة من التهديدات المعقدة، فحماس في غزة تقوم بحفر الأنفاق وإرسال الغواصين ومحاولة اختراق أراضي "إسرائيل" والقيام بهجوم باستخدام تقنيات وأساليب متطورة.

وتابع "إن "أعداءنا يحاولون دائما إيذاءنا من البحر. حدث ذلك في الحرب الأخيرة على غزة عام ٢٠١٤ من قبل الغواصين من حماس".

وأضاف "مهمتنا هي مواصلة الجهد لزيادة الاستعداد التشغيلي على جميع المستويات لأي تهديد يواجهنا". 

وأكمل "أنا على يقين من أن البحرية ستعرف كيف تدافع عن دولة إسرائيل ضد كل التهديدات ". على حد قوله

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