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عائلة السوافيري تطالب الداخلية بكشف ملابسات حادث "حي الصبرة"بشكل فوري

الجمعة 02 فبراير 2018 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة السوافيري تطالب الداخلية بكشف ملابسات حادث "حي الصبرة"بشكل فوري



غزة/سما/

أدانت عائلة السوافيري في الوطن والشتات اليوم الجمعة، تفجير منزل عائلة أبو عاصي في حي الصبرة وسط مدينة غزة أمس الخميس.

وطالبت العائلة في بيان لها وصل "سما " نسخةً عنه، وزارة الداخلية كشفها الفوري والعاجل عن ملابسات هذا الحادث الأليم الذي أفجعنا وآلمنا وأفجع أهل غزة.

وقال البيان، إنّ" العائلة تشجب وتستنكر الحادث الأليم الناتج عن انفجار اسطوانات غاز في منزل أبو ماهر أبو عاضي بحي الصبرة في مدينة غزة والذي أدى إلى مقتل العديد من الأبرياء ومن ضمنهم ابننا المرحوم بإذن الله معين زهير السوافيري ونحتسبه عند الله من الشهداء.

يذكر ان 7 مواطنين لقوا مصرعهم أمس الخميس وأصيب العشرات في تفجير اسطوانة غاز داخل منزل بسبب شجار عائلي على إرث في عائلة أبو عاصي.

#انفجار #غزة #الداخلية

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