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تركيا: إدراج هنية على قائمة الإرهاب الأمريكية يعرقل السلام والمصالحة

الجمعة 02 فبراير 2018 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا: إدراج هنية على قائمة الإرهاب الأمريكية يعرقل السلام والمصالحة



انقرة/سما/

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية هامي أقصوي عن القلق من أن يؤدي إدراج الولايات المتحدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الاٍرهاب إلى عرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط، وعملية المصالحة الفلسطينية.

وفي بيان مكتوب أصدره اليوم وصف المتحدث القرار بأنه يتجاهل الحقائق على الأرض، وأعرب عن الأمل في أن لا يؤثر القرار على المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها تركيا لقطاع غزة.

وأضاف أن القرار الأمريكي لم يضع في عين الاعتبار أن حماس "حقيقة هامة في الحياة السياسية الفلسطينية، ومن الواضح أنه لن يضيف إلى الجهود الرامية للتوصل لحل عادل شامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

#هنية #ارهاب #تركيا

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