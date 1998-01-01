رام الله: إصابات بالاختناق وإغلاق مداخل قرية "النبي صالح"

رام الله/سما/

اصيب عدد من الشبان بالاختناق اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية النبي صالح شمال غرب الله.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع خلال قمعها للمسيرة الاسبوعية في القرية.

وأضاف، أن جنود الاحتلال أغلقوا البوابتين الحديديتين المقامتين على مدخل القرية، ومنعوا مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج من القرية.

وأشار التميمي إلى أن قوات الاحتلال أطلقت منطادا يحمل كاميرات لمراقبة حركة المواطنين في القرية.

يذكر أن مستوطنين اقتحموا قرية النبي صالح فجر اليوم وخطوا شعارات عنصرية على الجدران تدعو إلى طرد عائلة التميمي من القرية.