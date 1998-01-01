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جبهة التحرير ترفض قرار امريكيا بإدراج هنية على قائمة الإرهاب غزة

الجمعة 02 فبراير 2018 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جبهة التحرير ترفض قرار امريكيا بإدراج هنية على قائمة الإرهاب غزة



غزة/سما/

 عبرت جبهة التحرير الفلسطينية عن رفضها واستنكارها الشديد لقيام الولايات المتحدة الامريكية بإدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه على قائمة الاٍرهاب .

واعتبرت الجبهة في تصريح صحفي ان هذا القرار المرفوض يمثل استمرارا للسياسية الامريكية المنحازة للاحتلال وسياسته العدوانية وقالت الجبهة كان من المفترض على الولايات المتحدة الأمريكية إدراج قادة الاحتلال وجنوده ومستوطنيه الذين اوغلوا في ارتكاب الجرائم والقتل بحق الأبرياء والعزل من أبناء شعبنا والعمل على تقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية لاعنقالهم.

وأوضحت الجبهة ان القرار الجائر يمثل في نفس الوقت ضوءا اخضر يستند له الاحتلال في أعماله الإرهابية ضد شعبنا وقياداته الوطنية واكدت الجبهة على ان هذا الأساليب لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن تمسكه بحقوقه المشروعة وحقه في الكفاح من اجل تحقيقها في إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.

وشددت جبهة التحرير في بيانها أن ان افضل وسيلة بالرد على هذا القرار المجحف يتمثل في الاستمرار بإجراءات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية

#ارهاب #حماس

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