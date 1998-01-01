5 أخطاء ترتكبها المرأة أثناء العلاقة الحميمة

وكالات / سما /

هل تعتقدين أنك على علم بكل شيء عن العلاقة الحميمة؟

إجابة هذا السؤال القاطعة هي لا، إذ إن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة عندما يتعلق الأمر بالمعاشرة الزوجية.

وتعاني النساء بشكل خاص من نقص في المعلومات الهامة المتعلقة بالرجل في هذا الخصوص، رغم أن العلاقة الحميمة تعد من أكثر الأوقات التي تجمع بين الشريكين، غير أن هذا الوقت لا يخلو من بعض الإزعاج، الذي يشعر به الرجل ويؤثر على رغبته أحيانا، كما سنرى:



1-“التكلم عن المشاكل”

لا تتحدثي عن المشاكل الحياتية، أثناء العلاقة الحميمة مع زوجك مثل: تصرفات الأولاد غير اللائقة أو علاقاتهم في المدرسة، بالإضافة إلى المسائل المالية والفواتير، فالرجل، خلال العلاقة، يرغب بمشاركة زوجته أحاسيسه ومشاعره، لأنها من أهم الوسائل التي تأخذه بعيدا عن الضغوط اليومية ويشعر بالسعادة والراحة من جديد.



2-“كثرة التعبير عن المشاعر”

الرجل ينزعج كثيرا من مبالغة المرأة في التعبير عن مشاعرها خلال ممارسة العلاقة الحميمة، ذلك لأن هذا الأمر قد يشتت ذهنه، ويؤثر على رغبته الجنسية أيضا.



3-“عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية”

خصوصا فيما يتعلق بالمناطق الحساسة، فهي من أهم الأمور التي يجب أن تولي المرأة اهتماما خاصا لها.



3-“الكسل”

يسبب كسل المرأة خلال العلاقة الحميمة انزعاجا كبيرا عند الرجل، خصوصا أنه هو من عليه أن يقوم بكل الجهود أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، فالكسل يجعله يشعر بأن المرأة غير مهتمة به، ولا تشعر بأية إثارة مما يؤثر كثيرا على رغبته وأدائه.



4- “عدم الرغبة في تجربة شيء جديد”

مع مرور الوقت يشعر كل من الزوجين بالملل من العلاقة الحميمة، وبما أن المرأة نادرا ما تختلق الأساليب الجديدة في العلاقة، فإن الرجل من يقوم بذلك، حيث يتمتع الرجال بخيال أوسع عندما يتعلق الأمر بالجنس، لذلك اسمعي أولا ثم حاولي مقاربة ما يتوقعه الرجل منك، وستجدين أن التغيير صحي ويكسر الروتين الممل للحياة الزوجية.



5- “الافتراض أنه دوما مستعد للعلاقة الحميمة”

لا يمكنك اقتراح ممارسة العلاقة الحميمة، ثم توقع أن يكون هو مستعد فورا، فبعض الرجال يجب أن يكونوا في مزاج جيد لممارسة العلاقة الحميمة وقد يحتاج الأمر لبعض الوقت والتحفيز.