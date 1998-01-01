جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

5 أخطاء ترتكبها المرأة أثناء العلاقة الحميمة

الجمعة 02 فبراير 2018 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 أخطاء ترتكبها المرأة أثناء العلاقة الحميمة



وكالات / سما /

هل تعتقدين أنك على علم بكل شيء عن العلاقة الحميمة؟
إجابة هذا السؤال القاطعة هي لا، إذ إن هناك الكثير من الأخطاء الشائعة عندما يتعلق الأمر بالمعاشرة الزوجية.
وتعاني النساء بشكل خاص من نقص في المعلومات الهامة المتعلقة بالرجل في هذا الخصوص، رغم أن العلاقة الحميمة تعد من أكثر الأوقات التي تجمع بين الشريكين، غير أن هذا الوقت لا يخلو من بعض الإزعاج، الذي يشعر به الرجل ويؤثر على رغبته أحيانا، كما سنرى:


1-“التكلم عن المشاكل”
لا تتحدثي عن المشاكل الحياتية، أثناء العلاقة الحميمة مع زوجك مثل: تصرفات الأولاد غير اللائقة أو علاقاتهم في المدرسة، بالإضافة إلى المسائل المالية والفواتير، فالرجل، خلال العلاقة، يرغب بمشاركة زوجته أحاسيسه ومشاعره، لأنها من أهم الوسائل التي تأخذه بعيدا عن الضغوط اليومية ويشعر بالسعادة والراحة من جديد.


2-“كثرة التعبير عن المشاعر”
الرجل ينزعج كثيرا من مبالغة المرأة في التعبير عن مشاعرها خلال ممارسة العلاقة الحميمة، ذلك لأن هذا الأمر قد يشتت ذهنه، ويؤثر على رغبته الجنسية أيضا.


3-“عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية”
خصوصا فيما يتعلق بالمناطق الحساسة، فهي من أهم الأمور التي يجب أن تولي المرأة اهتماما خاصا لها.


3-“الكسل”
يسبب كسل المرأة خلال العلاقة الحميمة انزعاجا كبيرا عند الرجل، خصوصا أنه هو من عليه أن يقوم بكل الجهود أثناء ممارسة العلاقة الحميمة، فالكسل يجعله يشعر بأن المرأة غير مهتمة به، ولا تشعر بأية إثارة مما يؤثر كثيرا على رغبته وأدائه.


4- “عدم الرغبة في تجربة شيء جديد”
مع مرور الوقت يشعر كل من الزوجين بالملل من العلاقة الحميمة، وبما أن المرأة نادرا ما تختلق الأساليب الجديدة في العلاقة، فإن الرجل من يقوم بذلك، حيث يتمتع الرجال بخيال أوسع عندما يتعلق الأمر بالجنس، لذلك اسمعي أولا ثم حاولي مقاربة ما يتوقعه الرجل منك، وستجدين أن التغيير صحي ويكسر الروتين الممل للحياة الزوجية.


5- “الافتراض أنه دوما مستعد للعلاقة الحميمة”
لا يمكنك اقتراح ممارسة العلاقة الحميمة، ثم توقع أن يكون هو مستعد فورا، فبعض الرجال يجب أن يكونوا في مزاج جيد لممارسة العلاقة الحميمة وقد يحتاج الأمر لبعض الوقت والتحفيز.

#المرأة #العلاقة الحميمة

أخبار ذات صلة

4 أسرار عن العلاقة الحميمة لن تبوح بها المرأة للرجل

5 تصرفات تثير غضب الزوج من المرأة بعد العلاقة الحميمة

2017-636242795273467158-346_608x403

تعرفى على طرائف عن العلاقة الحميمة

2017-636248866214227013-422_608x403

هذه علامات انهيار العلاقة الحميمة

5 أمور أساسية يجب أن تسبق العلاقة الحميمة

2016-635976386134080037-408_608x403

10 أمور يفضلها الرجل في العلاقة الحميمة

الأكثر قراءة اليوم

غضب كردي بعد نشر فيديو لمقاتلة قضت في عفرين بعد تجريد الجزء الأعلى من جسدها بالكامل

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

شاهد - صور نادرة لزفاف ملك الأردن وزوجته رانيا

﻿المتحدث العسكري باسم الاحتلال يفجر مفاجأة: نزور بلدانا عربية بجوازات إسرائيلية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

الأخبار الرئيسية

نتنياهو و زوجته سارة

نتنياهو: تخلى عن ابنته من زوجته السابقة خوفا من سارة وأسباب موافقته على صفقة شاليط

نائب ليبرمان

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

الاتصالات الفلسطينية