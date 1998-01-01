جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: ادراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف

الجمعة 02 فبراير 2018 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: ادراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف



غزة/سما/

دعت حركة حماس اليوم الجمعة، الفصائل الفلسطينية للإجماع على كلمة واحدة من أجل المضي نحو إتمام المصالحة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بسلاً واحد وقلبٍ واحد.

وأضافت الحركة على لسان القيادي فيها سمعان عطاالله خلال مسيرة حاشدة نظمتها في جنوب وشرق مدينة غزة بعد صلاة الجمعة نصرةَ للقدس ورفضاً للقرارات الامريكية، أنّ ادراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف للحركة.

وأوضح، اليوم ينوب شعبنا عن الأمة العربية والإسلامية وسيذكر التاريخ أن شعبنا أسقط مؤامرة كبيرة .

ووجه التحية لأهل القدس الصامدين الثابتين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، مشراً إلى، أنّ المسجد الأقصى يحتاج اليوم لدعم الأمة العربية والإسلامية

#حماس #ارهاب #هنية

أخبار ذات صلة

القسام - حماس

المحكمة الأوروبية العليا تحكم ببقاء حماس على لائحة الاتحاد للإرهاب

حماس تعلن نتائج انتخابات مكتبها السياسي

كشفت أسماء 8 من أعضائها ..حماس تعلن نتائج انتخابات مكتبها السياسي

عميدور ونتنياهو

عميدرور يزعم :طرد قادة حماس من الدوحة تم بطلب من الرئيس الفلسطيني

حماس في قطر

هرتسوغ : طرد قادة حماس من الدوحة تطور غير مسبوق وفرصة تاريخية لصناعة السلام

إيران : حركة حماس لم تبتعد عنا

امير قطر مع حماس

السعودية: لقد طفح الكيل و على قطر وقف دعم حركة حماس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو و صور : 7 قتلى واصابة اكثر من 20 جراء انفجار كبير وقع في منزل بحي الصبرة جنوب غزة

اشلاء مقطعة وانفجار متعمد.. تفاصيل واسباب "الحادث المُروّع" بحي الصبرة جنوب غزة

غزة : الحكم بالإعدام شنقا لمدان بالتخابر مع الاحتلال والتورط في اغتيال قيادات

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

كيف اعتنق سياسي ألماني الإسلام بعد أن كان من أشد معاديه؟

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

الأخبار الرئيسية

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

ترامب

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية