حماس: ادراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف

غزة/سما/

دعت حركة حماس اليوم الجمعة، الفصائل الفلسطينية للإجماع على كلمة واحدة من أجل المضي نحو إتمام المصالحة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي بسلاً واحد وقلبٍ واحد.

وأضافت الحركة على لسان القيادي فيها سمعان عطاالله خلال مسيرة حاشدة نظمتها في جنوب وشرق مدينة غزة بعد صلاة الجمعة نصرةَ للقدس ورفضاً للقرارات الامريكية، أنّ ادراج أسماء قادة حركة حماس على لائحة الإرهاب العالمي وسام شرف للحركة.

وأوضح، اليوم ينوب شعبنا عن الأمة العربية والإسلامية وسيذكر التاريخ أن شعبنا أسقط مؤامرة كبيرة .

ووجه التحية لأهل القدس الصامدين الثابتين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، مشراً إلى، أنّ المسجد الأقصى يحتاج اليوم لدعم الأمة العربية والإسلامية