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مسيرات تعم المدن والمخيمات الفلسطينية في جمعة الغضب التاسعة

الجمعة 02 فبراير 2018 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسيرات تعم المدن والمخيمات الفلسطينية في جمعة الغضب التاسعة



القدس/سما/

عمت مسيرات الغاضب، اليوم المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، في جمعة الغضب التاسعة، منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل.

واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في محافظات الوطن كافة عقب صلاة الجمعة اليوم، استخدم الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعيارات النارية، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.
ونظمت فصائل وتجمعات شبابية مسيرات غضب اليوم الجمعة في إطار استمرار الاحتجاجات على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب في السادس من ديسمبرالماضي اعتبار القدس عاصمة "إسرائيل" والبدء بنقل سفارة واشنطن إليها.
وكانت الفصائل الوطنية دعت لتسيير المظاهرات احتجاجا على القرار الأميركي.
وفي مدينة غزة، خرجت مسيرة نصرة للقدس خرجت من المساجد عقب صلاة الجمعة، وتجمعت في مهرجان خطابي.
وفي خانيونس جنوب قطاع غزة، نظمت القوى والفصائل الوطنية وقفة احتجاجية وسط المدينة، ضمن فعالياتها المتواصلة نصرة للقدس.
واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، بالتزامن مع اندلاع مواجهات أخرى على حاجز حوارة جنوب نابلس بعد مسيرة للفصائل.

#مسيرات #مواجهات #القدس

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