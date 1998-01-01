لجين عمران تعلق على جدل تكرار ملابسها

عالم الفن

من الطبيعي أن تكرر الفنانات إرتداء ملابسهن، نظراً لخروجهن المتكرر إلى العلن، بسبب طبيعة عملهن، فقد تظهر الفنانة في الشارع صباحاً وفي برنامج ظهراً وتقيم حفلاً في الليل.

طالت الإعلامية السعودية لجين عمران بعض الإنتقادات بسبب تكرارها لإرتداء الملابس ذاتها أكثر من مرّة، مما دفعها للرد على الجميع قائلة " نفس البنطلون، الظهر لبسته بشكل رسمي في اجتماع عمل.. المغرب كان عندي مشوار للسوق فغيرت بس القميص واستبدلته بتيشرت.. والصورة اللي في النص من لقاء تلفزيوني عام 2015" بحسب ما جاء في مجلة "نورت".

وأضافت عمران "الخلاصة.. ممكن نكرر لبس القطعة ونصور فيها مليون مرة، مو عيب و لا حرام و لا فيه ضرر لأي شخص، في النهاية شارينها بفلوس".



وأكلت: " هذا الكلام طبعا موجه للسيدات والبنات الي يستحوا يعيدون لبس ملابسهم خوفا من انتقادات صغيرات العقول.. ممكن نستغل نفس القطعة و نلبسها في أكثر من مناسبة مختلفة بمجرد إننا نغير تركيبة القطع حسب المناسبة".



وتابعت:" وأهم نقطة (اللبس ذوق خاص فيكم)، لا تشغلوا بالكم برأي الناس هل بيعجبهم أو لا!!.. لأن مستحيل يتفق الكل على ذوقك ولبسك".



وختمت بالقول: المهم أنتوا يعجبكم و مريحكم وما يخدش الحياء العام.. و ما عدا ذلك ملبوس العافية كل شي تلبسوه حلو وإذا شخصيتكم حلوة بيحلى اللبس أكثر و أكثر.. مساكم حب و راحة بال.



