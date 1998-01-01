"تيم حسن" يرفع النقاب عن "الهيبة 2" ونيكول سابا ترد

عالم الفن

بعد النجاح الصاخب للفنان السوري تيم حسن، ولمسلسل الهيبة الجزب الأول، كشف "تيم " النقاب عن الأجواء التي تسود كواليس تصوير الجزء الثاني من المسلسل.