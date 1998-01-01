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"تيم حسن" يرفع النقاب عن "الهيبة 2" ونيكول سابا ترد

الجمعة 02 فبراير 2018 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تيم حسن" يرفع النقاب عن "الهيبة 2" ونيكول سابا ترد



عالم الفن

بعد النجاح الصاخب للفنان السوري تيم حسن، ولمسلسل الهيبة الجزب الأول، كشف "تيم " النقاب عن الأجواء التي تسود كواليس تصوير الجزء الثاني من المسلسل.


وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": ""لـ "الهيبة العودة" نكهة خـاصة إن شاء الله مع أخي وشريكي مخرجنا ​سامر البرقاوي ونجوم الهيبة ولوجود كوكبة جديدة من الأساتذة والزملاء هالموسم".

وأضاف بحسب "لها: "سعيد إن اليومين الجايين مشاهدي رح تكون مع السيدة الرائـعة ​منى واصف​ ونجمتنا الجميلة ​نيكول سابا".

ورداً على ذلك كتبت نيكول سابا على صفحتها على توتير: "وأنا سعيدة بانطلاق التصوير والله يوفقنا جميعاً. تحياتي إلك جبل وللسيدة منى واصف ولمخرجنا سامر البرقاوي ولكل فريق العمل".

#مسلسل الهيبة #تيم حسن

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