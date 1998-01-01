"تيم حسن" يرفع النقاب عن "الهيبة 2" ونيكول سابا ترد

عالم الفن
بعد النجاح الصاخب للفنان السوري تيم حسن، ولمسلسل الهيبة الجزب الأول، كشف "تيم " النقاب عن الأجواء التي تسود كواليس تصوير الجزء الثاني من المسلسل.
وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": ""لـ "الهيبة العودة" نكهة خـاصة إن شاء الله مع أخي وشريكي مخرجنا سامر البرقاوي ونجوم الهيبة ولوجود كوكبة جديدة من الأساتذة والزملاء هالموسم".
وأضاف بحسب "لها: "سعيد إن اليومين الجايين مشاهدي رح تكون مع السيدة الرائـعة منى واصف ونجمتنا الجميلة نيكول سابا".
ورداً على ذلك كتبت نيكول سابا على صفحتها على توتير: "وأنا سعيدة بانطلاق التصوير والله يوفقنا جميعاً. تحياتي إلك جبل وللسيدة منى واصف ولمخرجنا سامر البرقاوي ولكل فريق العمل".