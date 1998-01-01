واتساب يدعم الآن نظام آبل للسيارات "كار بلاي"

وكالات / سما /

سيتمكن أصحاب السيارات المزودة بتقنية آبل "كار بلاي" من استعمال تطبيق التراسل الفوري "واتساب" أثناء القيادة، حيث يتيح التحديث الأخير من التطبيق (الإصدار 2.18.20) إمكانية دمجه إلى العرض العام لتقنية "كار بلاي" في السيارات المجهزة بها.

وسيتوفر للمستخدم العديد من خيارات الاستعمال، حيث يمكنه إملاء الرسائل أثناء القيادة أو طلب الاستماع للرسائل عن طريق المساعد الشخصي "آبل سيري". ولكن سيتعذر على قائد السيارة الوصول إلى حوارات الدردشة الموجودة.

ومع هذا التحديث، أصبح واتساب أول تطبيق تراسل فوري من شركة خارجية يتم دمجه في تقنية "آبل كار بلاي".