اختراعات ولدت عن طريق الصدفة وغيرت العالم

غرائب و عجائب

من الصعب تصور كيف تم اختراع بعض المنتجات، وكيف تم التفكير فيها في المقام الأول، مثل رقائق البطاطا المقلية، والفياغرا؟ ولكن اتضح أن أشهر الاختراعات التي خدمت البشرية، صنعها العلماء وبكل بساطة عن طريق الخطأ وبمحض الصدفة، بناء على مطالب أخرى.

1) كورن فليكس

اخترع وجبة الفطور الشهيرة الأخوان كيلوغ، جون وويل، بعد أن كانا يحاولان إعداد وعاء من الحبوب المسلوقة، ولكن ما حدث هو أنهما تركاه على الموقد لعدة أيام، وكانت النتيجة هو أن الحبوب أصبحت متعفنة، ولكن كان الإنتاج النهائي جاف وسميك.

وبعد إجرائهما لعدة اختبارات، نجح الأخوان كيلوغ في إزالة الجزء المتعفن من الحبوب المسلوقة، وصنعا رقائق الذرة المعروفة.

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2) بسكويت بالشوكولاتة

اخترعته روث وايكفيلد، بعدما لم لوح الشوكولاتة الخاص بالطبخ لإعداد البسكويت المنزلي، فأضافت قطع صغيرة من لوح شوكولاتة آخر، أملا منها في أن تذوب هذه القطع الصغيرة بفعل حرارة الفرن.

وعلى الرغم من فشل خطتها، إلا أن ضيوف وايكفيلد أعجبوا بطعم قطع الشكولاتة الصغيرة.

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3) البطاطا المقلية

اخترعها الطاهي جورج كروم، وظهرت إلى النور، بعدما استفزه أحد الزبائن، وأعاد طبق البطاطا المقلية المقدم إليه أكثر من مرة، والسبب هو رغبته في تناول بطاطا أكثر نحافة وأكثر قليا في الزيت، ففقد كروم أعصابه، وقام بتنحيف رقائق البطاطا بشدة، ووضعها في الزيت لفترة من الوقت، حتى أصبحت صلبة مثل الحجر، وعندما تم تقديمها للزبون، كانت المفاجأة هي إعجابه الشديد بها، وتم اعتمادها بعد هذه الواقعة.

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4) البنسلين

واكتشف المادة المعالجة لمرضى السكري، أليكسندر فلمينج، في بداية عصر أدوية المضادات الحيوية، بعدما ترك وعاءا بلا غطاء مليء بالبكتيريا في مختبره لفترة من الزمن، ما أدى إلى تكون طبقة من العفن غطت الوعاء، وتسببت في التخلص من غالبية البكتيريا الموجودة.

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5) الأشعة السينية

اخترعها ويلهلم رونتجن، عندما اكتشف أن أشعة الكاثود غير المرئية سببت تأثير مشع على قطعة من الورق مغطاة بمادة باريوم بلاتينوكيانيد، وبدأت بالإشعاع بداخل الغرفة.

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6) الكبريت

اخترعه جون والكر، بعدما جفت مواد كيميائية على عود من الخشب كان يستخدمه لمزج أنواع مختلفة من هذه المواد.

وتسبب هذه المواد باشتعال النار، عندما حاول والكر إزالتها عن عود الخشب.