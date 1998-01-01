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ديربي منتظر بين شباب الظاهرية وأهلي الخليل

الجمعة 02 فبراير 2018 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
ديربي منتظر بين شباب الظاهرية وأهلي الخليل



الخليل / سما /

تنطلق الجولة الـ13 من عمر دوري الوطنية موبايل للمحترفين، اليوم الجمعة، بإقامة 3 مواجهات، أبرزها الديربي بين الوصيف أهلي الخليل، وشباب الظاهرية، تاسع الترتيب برصيد 14 نقطة.

الأهلي قدّم بداية قوية بالفوز بثلاثية على جبل المكبر في اللقاء السابق، بينما عاد الظاهرية بانتصار ثمين من ملعب طولكرم، بعد الفوز على الثقافي.

كما يستضيف نادي مؤسسة البيرة، سادس الترتيب (16 نقطة)، ضيفه شباب السموع (15 نقطة)، حيث أن الأول يتطلع لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام بلاطة.

وفي ديربي بيت لحم، يلتقي شباب الخضر، متذيل الترتيب بنقطتين، مع جاره ترجي واد النيص (12 نقطة)، لكن الأخير له مباراة مؤجلة مع هلال القدس، بسبب مشاركة الأخير في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

ويوم السبت المقبل، يلتقي المتصدر شباب الخليل، مع نظيره شباب دورا، قبل الأخير برصيد 9 نقاط.

ويتطلع جبل المكبر، ثالث الترتيب (22 نقطة)، لتعويض خسارته الثقيلة، عندما يستقبل بلاطة، خامس الترتيب برصيد 15 نقطة، على ملعب الخضر، في مباراة لن تكون سهلة على الإطلاق للفريقين.

وتختتم الجولة، يوم الأحد المقبل، بلقاء هلال القدس، رابع الترتيب برصيد 21 نقطة، مع ثقافي طولكرم (16 نقطة).

الهلال يريد غلق صفحة المشاركة الآسيوية بعد الخروج أمام السويق العُماني، والتركيز أكثر على الدوري المحلي، ورغبته القوية في الاحتفاظ باللقب.

#شباب الظاهرية #أهلي الخليل

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