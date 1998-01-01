جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الامعري يتعمق في صدارة الاحتراف الجزئي

الجمعة 02 فبراير 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامعري يتعمق في صدارة الاحتراف الجزئي



رام الله / سما /

عزّز مركز الأمعري صدارته لدوري الاحتراف الجزئي بعد فوزه العريض، أمس الخميس، على مضيفه سلوان، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جرى على ملعب الخضر، لحساب الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.

وجاءت بداية المباراة سلوانية، حيث حاصر السلاونة الأمعري في الدقائق الـ8 الاولى من المباراة، بعدها امتد الامعري الى الامام وأخذ زمام المبادرة.

ولاحت أولى الفرص للأمعري في الدقيقة 18، عن طريق ابراهيم الحبيبي، من عرضية احمد الترتير، غير أن الكرة جاورت القائم.

هدف التقدم للأمعري جاء في الدقيقة 23، عبر نديم البرغوثي بعد جملة تكتيكية، حيث سدد الكرة برأسه لتستقر في شباك سلوان.

وفي الدقيقة 43، سجل يحيى السباخي الهدف الثاني للأمعري من تسديدة مباشرة من منتصف ملعب سلوان لينتهي الشوط الاول بتقدم الامعري بهدفين نظيفين.

وضاعف الأمعري تقدمه بهدف ثالث عند الدقيقة 61، عبر يحيى السباخي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، محرزاً الهدف الثاني له في اللقاء.

بعدها بخمس بدقائق، نجح أيوب مراغه في احراز هدف سلوان الوحيد، من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع الأمعري رصيده في القمة إلى 30 نقطة، فيما توقف رصيد سلوان عند 11 في المركز قبل الأخير.

#الامعري

أخبار ذات صلة

860x484 (1)

نتائج مباريات الاحتراف الجزئي

860x484

الامعري يعزّز صدارته للاحتراف الجزئي بسداسية في بيت أمر

غداً.. انطلاق منافسات إياب دوري الاحتراف الجزئي

بسبب خطأ اداري عودة البيرة لصدارة الاحتراف الجزئي

فريق إسلامي قلقيلية يتأهل لدوري الاحتراف الجزئي

860x484 (1)

الأمعري ينفرد بصدارة الاحتراف الجزئي بعد الفوز على طوباس

الأكثر قراءة اليوم

فيديو و صور : 7 قتلى واصابة اكثر من 20 جراء انفجار كبير وقع في منزل بحي الصبرة جنوب غزة

اشلاء مقطعة وانفجار متعمد.. تفاصيل واسباب "الحادث المُروّع" بحي الصبرة جنوب غزة

غزة : الحكم بالإعدام شنقا لمدان بالتخابر مع الاحتلال والتورط في اغتيال قيادات

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

كيف اعتنق سياسي ألماني الإسلام بعد أن كان من أشد معاديه؟

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

الأخبار الرئيسية

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

ترامب

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية