الامعري يتعمق في صدارة الاحتراف الجزئي

رام الله / سما /

عزّز مركز الأمعري صدارته لدوري الاحتراف الجزئي بعد فوزه العريض، أمس الخميس، على مضيفه سلوان، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جرى على ملعب الخضر، لحساب الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.

وجاءت بداية المباراة سلوانية، حيث حاصر السلاونة الأمعري في الدقائق الـ8 الاولى من المباراة، بعدها امتد الامعري الى الامام وأخذ زمام المبادرة.

ولاحت أولى الفرص للأمعري في الدقيقة 18، عن طريق ابراهيم الحبيبي، من عرضية احمد الترتير، غير أن الكرة جاورت القائم.

هدف التقدم للأمعري جاء في الدقيقة 23، عبر نديم البرغوثي بعد جملة تكتيكية، حيث سدد الكرة برأسه لتستقر في شباك سلوان.

وفي الدقيقة 43، سجل يحيى السباخي الهدف الثاني للأمعري من تسديدة مباشرة من منتصف ملعب سلوان لينتهي الشوط الاول بتقدم الامعري بهدفين نظيفين.

وضاعف الأمعري تقدمه بهدف ثالث عند الدقيقة 61، عبر يحيى السباخي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، محرزاً الهدف الثاني له في اللقاء.

بعدها بخمس بدقائق، نجح أيوب مراغه في احراز هدف سلوان الوحيد، من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، رفع الأمعري رصيده في القمة إلى 30 نقطة، فيما توقف رصيد سلوان عند 11 في المركز قبل الأخير.