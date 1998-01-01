وكالات / سما /

أصبح مستقبل أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي في خطر بسبب سوء نتائج البلوز هذا الموسم، كان آخرها هزيمة بثلاثية نظيفة أمام بورنيموث على ملعب ستامفورد بريدج بلندن.

وأعترف كونتي بصعوبة وضعية تشيلسي هذا الموسم، فأصبح من المؤكد خسارة الفريق للقب لصالح مانشستر سيتي ومن المحتمل عدم تواجدهم في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، مبتعداً عن المتصدر مانشستر سيتي بفارق 18 نقطة.

ويبدو أن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في طريقة للانضمام إلى لائحة ضحايا الميلياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي.

وهنا نلقي نظرة على أبرز 4 مرشحين لتعويض رحيل كونتي المحتمل عن تشيلسي نهاية الموسم..

1. دييجو سيميوني

ارتبط اسم المدرب الأرجنتيني ديبجو سيميوني، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عبر بوابة تشيلسي وآرسنال.

وتردد اسم دييجو سيميوني في تشيلسي من قبل، عندما تمت إقالة المدرب البرتغالي جوزية مورينهو من تدريب الفريق منذ عامين، ومن المحتمل أن يعود اسمه من جديد داخل النادي اللندني.

2. لويس إنريكي

ابتعد لويس إنريكي عن العمل في مجال التدريب منذ مايو الماضي، لكنه يبحث عن العودة مرة أخرى الموسم القادم.

صاحب السداسية التاريخية مع العملاق الكتالوني برشلونة من المحتمل أن يكون خليفة كونتي في تشيلسي الموسم القادم.

3. ماسيمليانو أليجري

الرجل الذي عوض رحيل كونتي في يوفنتوس عام 2014

تولي ماسيمليانو أليجري مهمة تدريب يوفنتوس خلفاً لكونتي الذي رحل من أجل تدريب المنتخب الإيطالي عام 2014.

وحسب صحيفة “الكوريرو ديلسبورت” الإيطالية، فإن أليجري البالغ من العمر 50 عام هو أبرز المرشحين لتعويض رحيل كونتي المحتمل عن تشيلسي الصيف القادم.

4. فرانك لامبارد

أسطورة البلوز قد يعوض رحيل كونتي عن تشيلسي الفترة القادمة

قالت بعض التقارير الإنجليزية أن مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش قد يقرر الإطاحة بالمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي خلال الموسم الجاري.

وأفادت التقارير أن نتيجة لقاء برشلونة قد تكون حاسمة لمستقبل المدرب الإيطالي.

وأضافت التقارير أن أبرز المرشحين لتعويض كونتي في تشيلسي الفترة القادمة، هو الهداف التاريخ للبلوز فرانك لامبارد بسبب تاريخه الكبير مع تشيلسي وعلاقته الجيدة مع مالك النادي رومان أبراموفيتش.