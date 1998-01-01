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فيدال هدف الأول لـ "جوزيه مورينيو" في الصيف

الجمعة 02 فبراير 2018 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيدال هدف الأول لـ "جوزيه مورينيو" في الصيف



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد يضع أرتورو فيدال نجم بايرن ميونخ كهدف رئيسي له خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلةا.

وارتبط فيدال بالرحيل عن بايرن ميونخ عقب نهاية الموسم الحالي، وزاد اللاعب من حدة هذه التكهنات بعد تأكيده على أنه سيتخذ قراره النهائي بالبقاء أو الرحيل في الصيف.

ويسعى جوزيه مورينيو لتدعيم صفوف مانشستر يونايتد بلاعب خط وسط من الطراز العالي، وهو يرى أن فيدال الخيار الأنسب لذلك، لاسيما وأن أسلوب اللاعب يتناسب مع أفكار المدرب البرتغالي.

وبحسب ما نقلته صحيفة ديلي ميرور، فإن مانشستر يونايتد سيكثف جهوده في الفترة القادمة لإقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن فيدال، وقد يكون لبول بوجبا زميلة السابق في يوفنتوس وأليكسيس سانشيز زميله في منتخب التشيلي دوراً مهماً في هذه الصفقة.

وتأتي رغبة مورينيو بتدعيم خط الوسط في ظل إمكانية رحيل مروان فيلاني وأندير هيريرا وخوان ماتا الذين تنتهي عقودهم عقب نهاية الموسم الحالي.

 

يذكر أن فيدال يقدم موسم مميز رفقة بايرن ميونخ، حيث خاض 13 مباراة في البوندسليجا وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصنع هدفين، رغم أنه لاعب يشغل مركز في محور خط الوسط وليس مهاجماً.

#فيدال

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