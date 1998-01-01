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منصور يورّط الأهلي بدفع ملايين الجنيهات!

الجمعة 02 فبراير 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور يورّط الأهلي بدفع ملايين الجنيهات!



وكالات / سما /

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه ورّط الأهلي في التعاقد مع صلاح محسن لاعب وسط إنبي، مقابل مبلغ مالي خيالي.

ودخل الأهلي في الساعات الأخيرة لـ"الميركاتو" الشتوي في مفاوضات مكثفة مع إدارة إنبي, بشأن التعاقد مع محسن, قبل أن يتمكن من الحصول على خدماته.

وكان إنبي قد طلب الحصول على 42 مليون جنيه، نظير الاستغناء عن اللاعب، لكن الزمالك أعلن انسحابه من الصفقة.

وقال منصور: "مبروك على الأهلي التعاقد مع محسن مقابل 38 مليون جنيه، لقد قمت بتوريط النادي بمبلغ ضخم".

وأضاف: "ورقة لم تكلفني سوى جنيه واحد أسهمت في رفع العرض من 15 مليون جنيه لمصلحة إنبي ليصل إلى 38 مليون، سنرى كيف سيتعامل نجوم الأهلي مع تلك الصفقة".

واختتم: "ما فعلته هو درس للأهلي ومسؤوليه بسبب ما حدث منهم في صفقة محمد عنتر، وتدخلهم لخطف اللاعب، وادعاء أنهم رفعوا المبلغ على الزمالك ليصل إلى 15 مليون جنيه".

#مرتضى منصور #الأهلي

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