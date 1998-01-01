جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

غلام يترقب العودة لتشكيل نابولي أمام بينفينتو

الجمعة 02 فبراير 2018 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
غلام يترقب العودة لتشكيل نابولي أمام بينفينتو



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة" كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الجزائري فوزي غلام نجم نابولي يأمل في الوجود ضمن قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم المدرب ماوريسيو ساري في المواجهة أمام بينفينتو، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 من الدوري الإيطالي، والمقررة إقامتها يوم الأحد.

ورغم أن الجهاز الفني لنابولي يخطط للتعويل على غلام انطلاقا من موقعة الدوري الأوروبي أمام لايبزيغ الألماني، التي سيحتضنها ملعب "سان باولو" يوم 15 فبراير، إلا أن اللاعب يبذل مجهودات خرافية في التدريبات على أمل إقناع ساري ومعاونيه بتغيير رأيهم والدفع به في موقعة بينفينتو.

وكان الجزائري قد أبهر أطباء إيطاليا, عندما تعافى من إصابة الرباط الصليبي في وقت قياسي، وهو ما جعله مدربه يصفه بـ"غير الآدمي".

ويعود آخر ظهور لغلام مع نابولي ليوم 1 نوفمبر الماضي في مواجهة مانشستر سيتي، لحساب دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وشارك غلام في 17 مباراة الموسم الجاري بمسابقات دوري وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا, سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف أخرى.

#فوزي غلام

أخبار ذات صلة

napoli

فيديو.. ميلان يسقط أمام نابولي بالكالتشيو

يوفي

فيديو.. يوفنتوس ينتصر بصعوبة على الصاعد حديثا بينفينتو

thumb

الجزائري فوزي غلام على رادار ليفربول

اليونايتد يخطط لدفع الشرط جزائي في عقد فوزي غلام

غلام

اليوفي يأمل بضم الجزائري "فوزي غلام"

thumb (2)

نابولي يستهدف ضم قلب دفاع السيتي

الأكثر قراءة اليوم

اشلاء مقطعة وانفجار متعمد.. تفاصيل واسباب "الحادث المُروّع" بحي الصبرة جنوب غزة

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

كيف اعتنق سياسي ألماني الإسلام بعد أن كان من أشد معاديه؟

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

إطلاق صاروخ من غزة باتجاه المستوطنات الاسرائيلية المحاذية للقطاع

الأخبار الرئيسية

نائب ليبرمان

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

الاتصالات الفلسطينية