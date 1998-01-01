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مستوطنون يخطون شعارات عنصرية في قرية النبي صالح

الجمعة 02 فبراير 2018 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

خط مستوطنون فجر اليوم الجمعة، عبارات عنصرية على جدران في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وقال الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان محمد التميمي  إن مستوطنين اقتحموا القرية في ساعة متأخرة من الليل، وكانوا يستقلون مركبة، وقاموا بكتابة شعارات عنصرية تطالب عائلة التميمي بالرحيل عن القرية، كما احتوت العبارات على تهديدات بحق الأهالي.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في النبي صالح منذ مدة حيث اعتقلت الفتاة عهد التميمي ووالدتها، كما اعتقلت عددا من الشبان، على خلفية نشاطهم السلمي ضد الاستيطان ورفض مصادرة أراضي القرية.

#مستوطنون

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