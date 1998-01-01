والدة هدار غولدين لنتنياهو: أرسلتم الجنود الى غزة ونحن نحارب وحدنا لإعادتهم

القدس المحتلة / سما /

بعثت والدة الضابط الإسرائيلي المفقود في قطاع غزة، هدار غولدين، رسالة الى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش غادي آيزنكوت ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، طالبت فيها عدم إهمال قضية الجنود المحتجزين في غزة.

وقال ليا غولدين، إنه يتوجب على الحكومة أن تعيد الجنود الذين أرسلتهم لميدان القتال، مشيرةً الى أن حكومة الاحتلال أرسلت بالجنود إلى قطاع غزة منعاً لإطلاق الصواريخ وفي محاولة للقضاء على الأنفاق وجندت آلاف الجنود لهذه الغاية ولكنها لم تتمكن من استعادة جنديين اثنين وقعا في أسر حماس.

وأضافت والدة هدار، أن لسان حال الحكومة يطلب من العائلات خوض نضال مستمر لإقناع الحكومة بضرورة استعادة الجنود، بدلاً من أن يكون ذلك من ضمن واجبات الحكومة التي أرسلتهم إلى هناك، داعيةً إلى ممارسة المزيد من الضغوط على حركة حماس عبر تشديد الحصار عليها.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وجهت رسالة الى عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ونشرت مقطع فيديو لوزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يعترف فيه " نحن لا نعلم إن كان "أسرانا ومفقودينا" بغزة جثث أم أحياء".