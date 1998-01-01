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فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

الجمعة 02 فبراير 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية



الرياض / وكالات /

أشعل مقطع فيديو يظهر رقص شاب مع فتاة في أحد شوارع مدينة أبها بمنطقة العسير جنوب السعودية،  جدلا واسعا بين السعوديين، فيما أمرت السلطات بتوقيف المسؤولين.

وأوضح سعد بن عبد الله آل ثابت، المتحدث الرسمي باسم سلطات عسير، أن أمير المنطقة، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وجه بالقبض على المتورطين في المقطع "بشكل عاجل"، وإحالتهم للنيابة العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة نظاميا "بما يردع كل من تسول له نفسه تجاوز الأنظمة والقوانين"، حسبما نقلته وسائل إعلامية سعودية.

وأكد آل ثابت أن "سلوكيات الشابين"، التي ظهرت في المقطع المتداول، "تعد مخالفة للآداب الإسلامية والأعراف والعادات والتقاليد"، لافتا إلى أن أمير منطقة عسير شدد على أهمية تطبيق العقوبة على المتورطين.

وكان المقطع المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد أثار جدلا واسعا بين السعوديين حيث ظهر شاب وهو يراقص فتاة على رصيف عريض أمام المارة وسط شارع الفن بمدينة أبها، في مشهد غير مألوف في بلد محافظ كالسعودية، بينما يقوم عدد من مشاهدين بتصويرهما بكاميرات الهواتف الجوالة.

وتسبب المقطع الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بانقسام المدونين، إذ رأى بعضهم في تصرف الشاب والفتاة شأنا شخصيا وسلوكا يتفق مع الانفتاح الذي تشهده السعودية، فيما وصف ناشطون آخرون الحادث بالدخيل على المجتمع كونه يخالف التقاليد الإسلامية، بينما اعتبر معظم وسائل الإعلام السعودي تصرفات الراقصين "غير أخلاقية".

وتصدّر الوسم "#رقص_شارع_الفن_في أبها" قائمة الترند في موقع "تويتر" مع انضمام عدد كبير من السعوديين للتعليق عليه بين مطالب بالقبض على الشاب والفتاة ومحاسبتهما، وبين مدافع عن تصرفهما.

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