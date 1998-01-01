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كهرباء غزة: نعمل بجدول 4 ساعات والمحطة تعمل بمولد واحد

الجمعة 02 فبراير 2018 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة: نعمل بجدول 4 ساعات والمحطة تعمل بمولد واحد



غزة / سما /

أكد مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت، أن الشركة لا زالت تعمل بجدول 4 ساعات وصل مقابل نظيرتها 14 قطع بسبب تواصل عطل الخطوط المصرية المغذية لجنوب قطاع غزة.

وأوضح ثابت في تصريح صحفي، مساء أمس الخميس، ان العودة لجدول 6 ساعات وصل مرهون بعودة جزء من الخطوط المصرية المعطلة وتحسن الحالة الجوية.

وقال "نتوقع خلال اليومين القادمين إذا ما استمرت الأجواء الربيعية المشمسة وعودة جزء من الخطوط المصرية سنعود الي جدول 6 ساعات وصل".

وأضاف ثابت أن هناك تواصل مع الجانب المصري لإعادة الخطوط المصرية المعطلة، لكنه أكد عدم التنبؤ بموعد عودتها للخدمة.

ولفت الي أن مولد واحد يعمل بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بقدرة 25 ميجاوات وهو ما فاقم من أزمة الكهرباء التي تعصب بالقطاع، نتيجة عدم ضخ الوقود اللازم لتشغيلها بانتظام.

#كهرباء #غزة #جدول

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