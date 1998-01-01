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رداً على ادارجه على قائمة الارهاب.. فيديو: هنية لأمريكا :"قراركم انقعوه واشربوا ميته"

الجمعة 02 فبراير 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على ادارجه على قائمة الارهاب.. فيديو: هنية لأمريكا :"قراركم انقعوه واشربوا ميته"



غزة / سما /

علق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس إسماعيل هنية، على قرار الإدارة الأمريكية الأربعاء الماضي، بإدراجه ضمن "قوائم الإرهاب".

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر هنية، خلال مسيرة جماهيرية بمدينة غزة مساء أمس، وهو يعلق على القرار الأمريكي، قائلا: "هذا القرار انقعوه واشربوا ميته".

وأعلنت الخزانة الأمريكية، الأربعاء الماضي إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قوائم "الإرهاب"، ليرتفع عدد القيادات الفلسطينية المدرجة على القائمة إلى ثمانية قيادات.

ويأتي إدراج هنية ضمن هذه القائمة، بعد أكثر من شهر من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

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