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"البنزين" و"السولار" يسجل أعلى سعر منذ سنوات

الجمعة 02 فبراير 2018 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"البنزين" و"السولار" يسجل أعلى سعر منذ سنوات



رام الله / سما /

سجلت أسعار "البنزين" و"السولار" في فلسطين، السعر الأعلى لها منذ ثلاث سنوات، وذلك مع دخول شهر شباط/فبراير 2018.

وجاء ارتفاع الأسعار، ليلة الأول من شهر شباط، بعد 24 ساعة من إعلان الاحتلال رفع الأسعار في الأراضي المحتلة عام 48، والقدس.

حيث بلغ سعر لتر "البنزين 95" والذي يعد الأكثر شعبية بالنسبة للفلسطينيين، إلى 6.23 شيكل، بارتفاع بلغ 12 أغورة عن الشهر الماضي، ليسجل السعر الأعلى منذ شهر آذار/مارس 2015.

أما سعر لتر السولار فقد وصل إلى 5.79 شيكل، بارتفاع 10 أغورات عن الشهر الماضي، ليصل بذلك إلى السعر الأعلى منذ شهر كانون الأول/ديسمبر 2014.

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