جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وسط حالة من الترقب والحذر.. اسرائيل تستأنف العمل لبناء جدار على حدود لبنان

الجمعة 02 فبراير 2018 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وسط حالة من الترقب والحذر.. اسرائيل تستأنف العمل لبناء جدار على حدود لبنان



القدس المحتلة / سما /

سادت حالة ترقب وحذر عند الحدود الجنوبية للبنان، بسبب استئناف الاحتلال الاسرائيلي أعمال تجريف في مناطق "متحفظ عليها" لبناء جدار أسمنتي، حسب ما ذكرت مصادر أمنية لبنانية رسمية.

وقال مصدر في الأمن العام اللبناني رفض الكشف عن اسمه، لوكالة أنباء "شينخوا"  الخميس، إن الجيش اللبناني رفع من حالة استنفار قواته في المنطقة الحدودية، في أعقاب استئناف الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في نقطة حدودية في محور رأس الناقورة في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني يتحفظ عليها لبنان.

وقال مصدر عسكري لبناني ثان، إن عدة جرافات وحفارات إسرائيلية بدأت الخميس أعمال تجريف بحماية عناصر مشاة وآليات مدرعة.

ووصف المصدر هذه الأعمال بأنها "مخالفة" لما تبلغه لبنان من قيادة قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" منذ أسابيع بأن الجيش الإسرائيلي أوقف أعمال التجريف الهادفة لإقامة سياج أسمنتي حدودي مع لبنان.

وأكد أن الجيش اللبناني يعمل على مراقبة دقيقة لعمليات البناء الإسرائيلية، وأبلغ قيادة "اليونيفيل" اعتراضه على هذه الأشغال، معتبرا إياها "خرقا بريا واضحا لأراضيه".

وأضاف المصدر أن الجيش اللبناني طلب وقف العمل في اعمال البناء الإسرائيلية، على أن تُبحث نقاط الخلاف والتحفظ اللبناني خلال الاجتماع الشهري الدوري للجنة العسكرية الدولية/اللبنانية الإسرائيلية، التي ستنعقد في مطلع شباط الجاري في مقر قيادة اليونيفيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد باشر في الآونة الأخيرة الخطوات التمهيدية لبناء جدار أسمنتي عند الحدود مع لبنان يمتد من نقطة مقابلة لبلدة الناقورة غربا وحتى قبالة بلدتي العديسة/كفركلا شرقا، وبطول حوالي 48 كيلومترا.

ويضاف هذا الجدار لاخر قديم كان تم بناؤه في العام 2012 في محور كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بطول نحو 1200 متر، وبارتفاع ستة أمتار، ويطلق عليه الجيش الإسرائيلي تسمية "ساعة الرمل".

ويعترض لبنان على الأعمال الإسرائيلية الجديدة على الحدود، ويطالب بالبحث في 13 نقطة يتحفظ عليها على طول الخط الأزرق الحدودي.

وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق من تداعيات بناء إسرائيل للجدار على جهود قوات اليونيفيل والجيش اللبناني الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار عند الحدود الجنوبية.

وتنتشر عند الجانب اللبناني من الحدود وحدات من الجيش اللبناني ووحدات من قوات اليونيفيل تنفيذا للقرار 1701، الذي وضع حدا للحرب بين حزب الله وإسرائيل في صيف العام 2006.

#اسرائيل #جدار #لبنان

أخبار ذات صلة

احتلال - ارشيف

هل تستعد اسرائيل لبناء جدار جديد على الحدود اللبنانية؟

الشركة التي بنت جدار غزة تعرض خدماتها لبناء جدار المكسيك

مظاهرات ضد ترامب

إدارة ترامب تستأنف على القرار بوقف العمل بمرسوم الهجرة

الخزعلي

الخزعلي يتوعد إسرائيل من حدود لبنان..

"العاشرة الإسرائيلية": لا تعليمات برفع حالة التأهب على حدود الشمال

قصف اسرائيل لسوريا

لبنان: لا يمكن السكوت عن قصف اسرائيل لسوريا من الأجواء اللبنانية

الأكثر قراءة اليوم

اشلاء مقطعة وانفجار متعمد.. تفاصيل واسباب "الحادث المُروّع" بحي الصبرة جنوب غزة

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

﻿المتحدث العسكري باسم الاحتلال يفجر مفاجأة: نزور بلدانا عربية بجوازات إسرائيلية

كيف اعتنق سياسي ألماني الإسلام بعد أن كان من أشد معاديه؟

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

الأخبار الرئيسية

نائب ليبرمان

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

الاتصالات الفلسطينية