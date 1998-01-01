جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انتحار الابن البكر لفيدل كاسترو

الجمعة 02 فبراير 2018 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتحار الابن البكر لفيدل كاسترو



وكالات

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوبا إن الابن البكر للرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو، أقدم يوم أمس، الخميس، على الانتحار، مشيرة إلى أن الراحل الذي كان عالما في الفيزياء النووية كان يعاني من اكتئاب شديد، وقد رحل عن 68 عاما.

وقالت صحيفة "غرانما" الحكومية إن "فيدل كاسترو دياز- بالارت الذي كان يتعالج على أيدي مجموعة من الأطباء على مدى أشهر عديدة، بسبب إصابته باكتئاب شديد، انتحر صباح اليوم".

والابن البكر للرئيس السابق معروف في الجزيرة بأسرها باسم فيدليتو، وقد ولد من زواج أب الثورة الكوبية بميرثا دياز- بالارت، وهي ابنة رجل سياسي كوبي من أربعينيات القرن الماضي. وبعد طلاقهما في 1955 خاض فيدل كاسترو وطليقته معركة قضائية حول حضانة طفلهما انتهت بفوز فيدل كاسترو بها، ولكن فصولها توالت لاحقا.

ومن فصول هذه المعركة أن طليقة فيدل كاسترو اضطرت لترك البلاد، والعيش في المنفى بعد انتصار الثورة الشيوعية في 1959، ولا تزال عائلتها حتى اليوم إحدى دعائم معارضة المنفى، في ميامي بفلوريدا.

وولد فيدليتو في الأول من أيلول/سبتمبر 1949، ولاحقا أرسله والده إلى الاتحاد السوفياتي حيث تخصص في الفيزياء النووية، وهو مجال تقلد فيه مسؤوليات كبيرة بين العامين 1983 و1992 قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس أكاديمية العلوم الكوبية، في منصب لم يزل يشغله إلى حين انتحاره.

#فيدل كاسترو #ابن #انتحار

أخبار ذات صلة

وفاة الزعيم الثوري الكوبي كاسترو عن 90 عاما

كوبا تحظر إطلاق اسم كاسترو على أي ميدان رئيسي أو نصب

دونالد ترامب

نبوءة مرعبة لقس شهير عن مصير أمريكا بعد وفاة كاسترو

الكشف عن وثائق لاساليب وخطط للاستخبارات الاميركية لاغتيال كاسترو

عبد الله النسور

انتحار حارس منزل رئيس وزراء الأردن عبد الله النسور

انتحار زوجة أحد أبرز عناصر داعش بإحراق نفسها في الموصل

الأكثر قراءة اليوم

اشلاء مقطعة وانفجار متعمد.. تفاصيل واسباب "الحادث المُروّع" بحي الصبرة جنوب غزة

رغم الشتاء.. موجة حر تضرب البلاد الاسبوع القادم و يصبح الجو "صيف حار بامتياز "

القناة العاشرة : ترامب يدرس إعلان "صفقة القرن" رغم القطيعة مع الفلسطينيين

فيديو.. رقصة علنية بين فتاة وشاب بالشارع تشعل السعودية

﻿المتحدث العسكري باسم الاحتلال يفجر مفاجأة: نزور بلدانا عربية بجوازات إسرائيلية

كيف اعتنق سياسي ألماني الإسلام بعد أن كان من أشد معاديه؟

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

الأخبار الرئيسية

نائب ليبرمان

نائب ليبرمان : حماس تحاول إيذاءنا من البحر

مصالحة -ارشيفية

فتح وحماس تفشلان مجددا في التزام موعد لتنفيذ المصالحة

غرينبلات - ارشيف

يجب تصفية الاونروا.. غرينبلات :الصفقة على النار وباق لها بعض "الملح والبهارات"و القرار ليس للسلطة

تدريبات لجيش الاحتلال

صور: جيش الاحتلال يتدرب على سيناريوهات تحاكي إنقاذ رهائن وتدريبات لكتيبة استطلاع لواء الناحل

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف فجر اليوم قطاع غزة ردا على اطلاق صاروخ

الاتصالات الفلسطينية