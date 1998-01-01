الرئيس يطلع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي على آخر المستجدات

رام الله/سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ورحب الرئيس بالوفد الروسي في فلسطين، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة ومتانتها بين القيادتين والشعبين الفلسطيني والروسي، محملاً الوفد تحياته للرئيس فلاديمير بوتين وللقيادة الروسية.

وأكد الرئيس، حرص القيادة الفلسطينية على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الفلسطينية- الروسية، مثمناً مواقف روسيا الداعمة لفلسطين في كافة المجالات.

وقدم سيادته، شرحاً مفصلاً حول آخر تطورات العملية السياسية، مؤكداً أهمية الدور الروسي السياسي، لما لروسيا من وزن كبير على الساحة الدولية، وفي إطار الرباعية الدولية التي يمكن توسيعها لتواصل هذه الآلية دورها بشكل عادل ونزيه.

بدوره، نقل الضيف الروسي، تحيات الرئيس بوتين، وتطلعه إلى لقاء الرئيس عباس في مدينة سوتشي في الثاني عشر من الشهر الجاري، لاستعراض العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة والعالم.

وأكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، على موقف روسيا الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ولتحقيق السلام.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.