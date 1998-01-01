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رسمياً .. مسعود أوزيل يجدد عقده مع آرسنال

الخميس 01 فبراير 2018 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. مسعود أوزيل يجدد عقده مع آرسنال



وكالات / سما /

أعلن آرسنال عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد النجم الألماني مسعود أوزيل بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين استمرت لعدة أشهر.

ووقع أوزيل على عقده الجديد مع الجانرز الذي يمتد حتى عام 2021، علماً أن النجم الألماني يبلغ 29 عام، أي أنه سيكون في 33 من عمره عند نهاية عقده.

وقطع آرسنال الطريق على جميع الأندية التي كانت تحاول التعاقد مع أوزيل في الفترة الماضية بعد الإعلان عن تجديد عقد اللاعب.

وكان عقد أوزيل ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي، وارتبط بالرحيل عن النادي في الميركاتو المنتهي في ظل اهتمام برشلونة ومانشستر يونايتد بالحصول على خدماته، لكنه قرر بالنهاية البقاء والتجديد مع آرسنال.

وبحسب معظم الصحف العالمية، فإن أوزيل سيتحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً في عقده الجديد، وهو أكثر من ضعف مرتبه السابق الذي كان يبلغ 140 ألف فقط.

ويزيد هذا النبأ من سعادة عشاق آرسنال بعد الصفقات المميزة التي عقدها النادي خلال شهر يناير الماضي، حيث تعاقد مع بيير إيميريك أوباميانج الذي يعد من أفضل مهاجمي العالم، بالإضافة إلى هنريك مخيتاريات.

#مسعود أوزيل #آرسنال

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