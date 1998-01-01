غزة: تشكيل الائتلاف الطلابي والشبابي الديمقراطي

غزة / سما /

أعلنت أربعة أطر طلابية تضم كلا من اتحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني وكتلة نضال الطلبة واتحاد لجان كفاح الطلبة وشبيبة التحرير الفلسطينية ومجموعات شبابية مستقلة اليوم الخميس، عن تشكيل الائتلاف الطلابي والشبابي الديمقراطي.

وجاء الإعلان عن هذا التشكيل خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الجبهة العربية الفلسطينية، والذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة والمشاورات مع عدد من الكتل الطلابية والشبابية بحضور منسقي الأطر الأربعة حسام البربار وأحمد جودة، وبراء الفار، وسامي الغلايني، وكذلك عدد من طلاب الجامعات للأطر الأربعة.

ويضم الائتلاف شبيبة التحرير الفلسطينية الإطار الطلابي لجبهة التحرير الفلسطينية وكتلة نضال الطلبة الإطار الطلابي لجبهة النضال الشعبي واتحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني الإطار الطلابي للجبهة العربية الفلسطينية وكذلك اتحاد لجان كفاح الطلبة الإطار الطلابي لجبهة التحرير العربية.

وألقى بيان تشكيل الائتلاف سامي الغلايني قائلا: نعلن نحن في اتحاد لجان كفاح الطلبة الفلسطيني وكتلة نضال الطلبة واتحاد لجان كفاح الطلبة وشبيبة التحرير الفلسطينية، ومجموعات شبابية مستقلة عن تشكيل الائتلاف الطلابي والشبابي الديمقراطي، الذي جاء بعد سلسلة من اللقاءات المشتركة والمشاورات مع عدد من الكتل الطلابية والشبابية.

وذكر أنه سبق الإعلان بذل جهود كبيرة لبناء ائتلاف ديمقراطي موحد لاستنهاض وتطوير واقع الحركة الطلابية والشبابية الفلسطينية، على أسس ديمقراطية وحضارية، واستعادة مكانتها ودورها الفاعل في تطوير الحياة المجتمعية، ولتساهم في تطوير العمل الميداني المشترك بشكل موضوعي وواقعي وجريء، وفق أسس ديمقراطية.