أبو الغيط: تقليص الدعم الأمريكي للأونروا تهديد للاجئين والدول المضيفة

القاهرة / سما /

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط أن تقليص أمريكا لدعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يعتبر تهديدا للاجئين الفلسطينيين وللدول المضيفة لهم.

جاءت تصريحات أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث مستجدات قرار القدس، حيث فال: "أن المساس بمستقبل القدس لن يقبله عربي مسلما كان أو مسيحيا.

وتابع: "لا مجال للتنصل من مأساة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948".

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا، بيير كرينبول، إن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا إحصاءات بل أشخاص لديهم حقوق إنسانية. وتابع: "نواجه أصعب أزمة في تاريخنا إثر تقليص الدعم المالي الأميركي".

وكان كرينبول ذكر في وقت سابق أن 11 دولة وافقت على تقديم موعد مساهماتها السنوية للوكالة للمساعدة في سد عجز كبير بعد قرار الولايات المتحدة تقليص تمويلها للمنظمة.

ووجههت وكالة الغوث الدولية (الأونروا) مناشدة لجمع نحو 800 مليون دولار لتوفير مساعدات للاجئين فلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية.