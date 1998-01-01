اشلاء مقطعة وانفجار متعمد.. تفاصيل واسباب "الحادث المُروّع" بحي الصبرة جنوب غزة

وكالات

في حادث "مُروّع" لم تشهد غزة له مثيل من قبل بالنظر الى أسبابه هزّ انفجار كبير حي الصبرة جنوب مدينة غزة عصر اليوم، وقع في منزل يعود لعائلة "أبو عاصي" أدى الى مصرع 7 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين .

جثث بعضها مقطعة وإصابات بالغة الخطورة، وأضرار مادية كبيرة ودمار عدد من الشقق المنزلية القريبة من الانفجار، في مشهد صدم من رآه من المواطنين ومن تعامل معه من الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني التي سارعت لانتشال الضحايا والمصابين من بين أنقاض أحد المنازل.

أسماء الضحايا وفق مراسل "شهاب"، هم عدي معين النمله 21 عام، ووابراهيم عماد حجازي 16 عام، ومعين زهير السوافيري 22 عام، وعماد صالح ابو عاصي 75 عام، وحسام مازن ابو عصر 22 عام، ومجدي ابو عاصي 52 عام، وخليل عبد الرازق الدريملي 57 عام.

الضحايا والمصابون من عائلات مختلفة وهم، "عائلة أبو عاصي، والنملة، وشبات، والسوافيري والدريملي وأبو عصر وحجازي" وآخرين.

سبب الانفجار وفق وزارة الداخلية الفلسطينية، يعود لانفجار أسطوانة غاز في منزل على خلفية شجار عائلي، وأعلنت انتهاء انتشال جميع الضحايا والمصابين، مؤكدة أن الشخص المتسبب بالانفجار من بين المصابين وتحفظت على اسمه.

وافاد شهود عيان، أن شجارات داخلية حول "الإرث" في عائلة "أبو عاصي" سبقت الحادث المروع الذي وقع اليوم، وكان "أ.ع" 33 عاماً قد تشاجر مع والده، حتى دفع الأخير بتقديم بلاغ للشرطة ضد ابنه الذي هددهم بالقتل، وفق جيران العائلة.

وقبيل حدوث الانفجار بثلاث ساعات تقريباً، وقع شجار كبير بين "أ.ع" المتسبب بالانفجار، وبين عائلته وارتفعت أصواتهم، أعقبه إحضار هذا الشخص لعدد من أسطوانات الغاز، وقام بتفجيرها بواسطة "مُفجّر"، الأمر الذي أحدث دماراً كبيراً وتسبب بعدد الضحايا والإصابات الكبير من عائلته والعائلات الأخرى.

وقد أصيب "أ.ع" إصابة وصفتها المصادر الطبية بـ "الخطيرة"، بينما عدد الضحايا مُرشح للازدياد نظراً لخطورة بعض الإصابات.

المصدر : شهاب