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وفاة رجل الاعمال الفلسطيني المعروف عمر العقاد

الخميس 01 فبراير 2018 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رجل الاعمال الفلسطيني المعروف عمر العقاد



رام الله / سما /

اعلن اليوم الخميس عن وفاة رجل الاعمال الفلسطيني المعروف غمر العقاد بمكان اقامتة في كندا.

والعقاد من كبار رجال الاعمال على مستوي العالم و هو من مواليد مدينة يافا و يحمل الجنسية السعودية .

و يمتلك العقاد العديد من الشركات في السعودية ودول أخرى منها (المتحدة للسيارات ) وهي أكبر وكيل لسيارات كـرايسلر فـي منطقة الشـرق الأوسط،كما ان الشركة وكيل لسيارات دودج وجيب في السعودية،والشركة العربية للبلاط المحدودة – (أرتك)،وشركة مِدي سِيرف – شركة تزوِّد المستشفيات والأطباء والمراكز المتخصصة في السعودية بالمعدات والتجهيزات الطبية والمخبرية،والشركة الأهلية للأنظمة المتقدمة وكيل وشريك موتورولا في السوق السعودي) (ناسكو) في مجال الكومبيوتر والحاسوب، وشركة الاتصالات العامة المحدودة (برافو)، وشركة الرياض فارما لانتاج الادوية،وشركة سند للتأمين ،والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار المحدودة (أبيك) وعدد من الشركات الاخرى في فلسطين -من بينها شركة كهرباء غزة .

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