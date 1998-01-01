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فيديو و صور : 7 قتلى واصابة اكثر من 20 جراء انفجار كبير وقع في منزل بحي الصبرة جنوب غزة

الخميس 01 فبراير 2018 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو و صور : 7 قتلى واصابة اكثر من 20 جراء انفجار كبير وقع في منزل بحي الصبرة جنوب غزة



غزة / سما /

لقي 7 مواطنين مصرعهم وأصيب  20 آخرون بجراح متفاوتة بينهم اطفال ونساء  جراء انفجار كبير في منزل بحي الصبرة جنوب مدينة غزة بعد عصر اليوم الخميس.

وافادت  مصادر طبية، ان بعض الاصابات وصفت بالخطيرة جدا  .

من جهته أوضحت الشرطة الفلسطينية بغزة، أن سبب الانفجار الكبير في حي الصبرة ناجم عن انفجار أسطوانة غاز على خلفية شجار عائلي.

وأوضحت أن انفجار أسطوانة الغاز خلف ضحايا وإصابات نتيجة وقوعه بمبنى متهالك ما أدى لانهيار أجزاء منه، مؤكدة تواصل أعمال انتشال عالقين من تحت الأنقاض.

وأكدت، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وقوع الحادثة.

يتبع ..



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