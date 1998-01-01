د.غنام تسلم مدرسة الصم الأساسية منحة مالية مقدمة من رجل الاعمال المغترب الحرازين

رام الله / سما /

سلمت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، منحة مالية مقدمة من رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين الى مدرسة الصم الأساسية، مشيرة إلى أهمية هذه المدرسة والجمعية في مساندة ذوي الاعاقة السمعة وأهمية تكامل كافة جهات الاختصاص لمساندتها.

وثمنت غنام بصمات رجل الاعمال الفلسطيني المغترب حماد الحرازين ومساهماته النوعية في كافة القطاعات لافتة الى أن القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال يعتبرون الذراع الايمن للسلطة ولهم دور متميز ودائم.

ونوهت أن هذه المنح وغيرها تأتي بعد جولة ميدانية قام بها رجل الأعمال المغترب حماد الحرازين على هذه المؤسسات وغيرها واطلاعه بنفسه على الخدمات التي تقدمها، مشيرة الى أن شعبنا يفتخر بقاماته الوطنية الاقتصادية التي تساهم في بناء وتمكين مؤسساته.

وشكرت الهيئة الادارية للمدرسة، المحافظ غنام لتواصلها الدائم والبناء معهم، معتبرين أن مساهماتها الدائمة تشكل دافعا نفسيا ومعنويا للأطفال والإدارة مثمنين عطاء رجل الاعمال حرازين وأهمية دعمه لهم.

وقامت المحافظ والعميد محمد وشاح نائب رئيس هيئة الإمداد والتجهيز بتفقد الأطفال وتوزيع الهدايا عليهم، حيث تم الاتفاق على تنسيق التعاون بين هيئة الإمداد والتجهيز والمدرسة لتقديم مزيدا من المساندة للجمعية والمدرسة.