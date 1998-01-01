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3 كذبات تحاول عاشقة الرجل المتزوج الاقتناع بها!

الخميس 01 فبراير 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 كذبات تحاول عاشقة الرجل المتزوج الاقتناع بها!



وكالات / سما /

حين تدخل المرأة في علاقة مع رجل متزوج، تجد نفسها مضطرة للاقتناع ببعض الأشياء الكاذبة، حتى تستمر في هذه العلاقة ومنها الكذبات الثلاثة التالية

– لن أشعر بالذنب ما دامت الزوجة لا تعرف:
من أول الكذبات التي تقوم المرأة عاشقة الرجل المتزوج بإقناع نفسها بها، هي أنها لن تشعر بالذنب، ما دامت الزوجة لا تعرف بهذه بالعلاقة، لكن هذا غير صحيح فالمرأة تتأثر بوجود أخرى في حياة زوجها، حتى إذا لم تعرف بطريقة مباشرة، وحتى إذا لم تتأثر فهذه تظل خيانة لا تغتفر.

– سيتركها من أجلي حين يكون مستعد:
الكذبة الثانية التي تحاول إقناع نفسها بها، هي أنه سيترك زوجته حين يكون مستعدا، وهذا غير صحيح ففي أغلب الأحيان هو يود الاحتفاظ بالمرأتين في حياته.

– هي تؤذيه:
وأخيرا حتى لا تشعر أنها وهذا الرجل يرتكبان فعل الخيانة، تحاول أن تقنع نفسها بأن زوجته امرأة سيئة تؤذيه وتخرب حياته، وأنه سيكون بأفضل حال من دونها، لكن هذا غير صحيح، لأنها تسمع من وجهة نظر واحدة فلا يجوز بناء وجهات نظر وأحكام على هذا الجانب الواحد.

#كذبات #الرجل المتزوج

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