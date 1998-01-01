هذة الصفات إذا عثرت عليها في المرأة لا تتركها أبداً!

إيجاد شريكة حياة مناسبة من أكثر القضايا والقرارات الشائكة التي يتعرض لها الرجل، فمن المعروف أن الارتباط العاطفي مسؤولية كبيرة يتقاسمها الرجل والمرأة، وقد نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية عددا من الصفات التي إذا توافرت في امرأة فبذلك تكون هي المرأة الأكثر ملاءمة لارتباط طويل الأمد، وهذه الصفات كالآتي:

1- إنها أكثر ذكاء منك:

من الجيد دائما أن يكون إلى جوارك شخص يحمل تحديا فكرياً لك، والدراسات تقول إن الشريك الذكي يمكن أن يكون له مميزات أكثر بكثير، إذ يساعدك في الحياة نفسها في وقت لاحق ووقت الحاجة إليه.

2- صادقة:

هذا صفة لا يمكن أن تكون مستغربة، فالصدق هو أساس أي علاقة قوية. وقد أكدت الدراسات أن الرجال يريدون امرأة نزيهة إلى جانبهم عندما يبحثون عن علاقة طويلة الأمد ملتزمة.

3- لديها نظرة إيجابية:

أن يكون حولك طاقة إيجابية فهذا أمر جيد لصحتنا العقلية، والناس السلبيون يضفون على حياتنا السلبية، لذلك فإنه لا عجب أن تجد الدراسات أن الشريك الإيجابي هو الأفصل لصحة الرجل.

4- تقدم لك التنازلات:

درس علماء النفس من جامعة كاليفورنيا 172 من الأزواج المتزوجين لمدة 11 عاما، ووصلوا إلى أطروحة بسيطة وهي أن نتمتع بمرونة ونستطيع تقديم تنازلات، فمن السهل أن تكون ملتزما وعلاقتك على ما يرام ولكن مع حدوث التغييرات يجب أن يكون هناك مرحلة تقديم التضحيات واتخاذ مبادرات.

5- تضحك على النكات الخاصة بك:

جزء كبير من العلاقة هو وجود حس فكاهي يجمعكما، فعندما نعرف أن شريكنا يجدنا مضحكين، أو يضحكون على النقاط التي نلقيها نشعر بالثقة والإيجابية في العلاقة وتجد الدراسات أن ذلك أهم بكثير بالنسبة للرجال.

6- تدعم أهدافك:

من المفيد أن يجد الرجل امرأة تدعمه وتدعم أهدافه طوال الوقت، فالمرء من الحين للآخر يحتاج إلى دفعة نفسية وتدعيم لطموحاته.

7- لديها علاقة جيدة مع والديها:

يقال عادة أنه إذا كنت تريد أن تعرف كيف سيبدو شريك حياتك خلال 30 عاما، فانظر إلى والديه، فتظهر الدراسات أنها إذا كانت تتمتع بعلاقة جيدة مع والديها يمكن أن يعني أشياء جيدة بالنسبة لك.

8 – هي لطيفة:

يقول العلم أن مفاتيح علاقة طويلة وسعيدة هي اللطف والكرم. وقد قال عالم النفس “جون غوتمان” إن سمة من سمات الحياة السعيدة هو أنها تتلخص في شريك حياة قادر على قول “شكراً” .

9-تظل هادئة في المشاجرات:

الباحثون في جامعة كاليفورنيا بيركلي وجامعة نورث ويست درسوا 80 من أزواج لمدة 13 عاما ووجدوا أن العلاقات تستمر أطول إذا كانت المرأة يمكن أن تهدأ نفسها خلال الشجار العادي، وهي بذلك قادرة على تهدئه الزوج.

10 – تفعل أشياء حمقاء معها:

الدراسات تجد أن العلاقات تستمر لفترة أطول إذا كان الزوجان لديهما نفس الفكرة من المرح.