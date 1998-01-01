الوطنية موبايل تطلق حملة "الضريبة علينا" لمشتركي غزة

غزة / سما /

أطلقت شركة الوطنية موبايل حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة من الشركات والأفراد في قطاع غزة، والتي تأتي تفهماً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع.

وقالت الشركة في بيان لها : "تفهما للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به أهلنا في قطاع غزة الحبيب، ولأننا جزء من هذا النسيج الفلسطيني، وما يقع عليه هو واقع علينا أيضا، أطلقنا في الوطنية موبايل حملة "الضريبة علينا" لمشتركي الفاتورة من الشركات والأفراد في قطاع غزة، التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية الكبيرة عن المواطنين في قطاع غزة الحبيب ولو بشكل بسيط.

واوضحت ان حملة "الضريبة علينا" جاءت" مراعاة منا للحالة الاقتصادية في ظل الحصار المستمر منذ ما يزيد عن العشرسنوات.

وختمت بالقول :" الوطنية موبايل شركة فلسطينية فخورة بانتمائها للمجتمع الفلسطيني الذي تعمل به، وتأتي هذه الحملة كواجب علينا ضمن مسؤوليتنا المجتمعية كوننا جزء أصيل من القطاع الخاص المتفهم للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها غزة.

