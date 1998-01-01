اشتداد أزمة الوقود في مشافي غزة و لا حل في الأفق

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزرة الصحة الفلسطينية بغزة د. أشرف القدرة، صباح اليوم الخميس، على أن أزمة الوقود تشتد في المرافق الصحية والمستشفيات في قطاع غزة.

وقال القدرة في تصريح صحفي مقتضب: "اشتداد أزمة الوقود في مرافقنا الصحية يوماً بعد يوم ولا يوجد أفق أو استعداد من أي جهة لمعالجة الازمة حتى اللحظة.

وكانت الصحة، أعلنت عن توقف عدد جديد من المولدات الكهربائية الخاصة بالمراكز الصحة في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.

وقال القدرة:" إن ازمة الوقود الخانقة التي تعاني منها وزارة الصحة في غزة تسببت بتوقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية في القطاع، وهي مركز الصوراني والقومسيون الطبي والمؤسسة الطبية وادارة صحة غزة ومركز عبسان الكبيرة والعطاطرة والمعاقين حركيا".

وأشار القدرة الى توقف المولد الكهربائي في مستشفى بيت حانون لليوم الثالث على التوالي، مؤكدا تؤثر كافة خدمات المستشفى التي يحتاجها 55 ألف نسمة جراء ذلك.

وأكد أن الخدمات الصحية بغزة في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون ومستشفى الدرة للأطفال وتحويل مرضاها للمستشفيات الاخرى بسبب الأزمة، منوها الى أن "بضع ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مستشفى الطب النفسي".

وبين القدرة أن لجنة ادارة الازمة في وزارة الصحة أكدت ان الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء ازمة الوقود وطالبت الجهات المانحة بالتدخل الفوري لإنهائها، كما طالبت شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة.