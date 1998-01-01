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نائب من حزب الليكود يصف رئيس الكنيست بستالين ويثير غضبا

الخميس 01 فبراير 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائب من حزب الليكود يصف رئيس الكنيست بستالين ويثير غضبا



القدس المحتلة / سما /

وصف عضو كنيست من حزب الليكود الحاكم أورين حازان مساء اليوم، رئيس الكنيست يولي إدلشطاين بـ"ستالين"، وهو القائد الثاني للاتحاد السوفييتي، مما أثار ضجّة واسعة داخل البرلمان الإسرائيلي.

وعضو الكنيست حازان كان يلقي خطابه الأخير قبل دخول قرار إبعاده عن الكنيست 6 أشهر حيّز التنفيذ، وذلك بعدما قررت لجنة الأخلاقيات داخل البرلمان الإسرائيلي إبعاده عن الهيئة العامة للكنيست ومنعه من تقديم مشاريع قوانين أو النقاش في الكنيست، وكذلك خصم قسم من معاشه الذي يتلقاه بسبب شكاوى عديدة وصلت ضده على خلفية تصريحاته وتهجماته على النواب في الكنيست، وخصوصا النواب العرب.

ومساء اليوم، قال في خطابه "توجهت اليوم لستالين، عفوا رئيس الكنيست ادليشطاين وطلبت منه الاعتذار لرئيس الوزراء على تسجيلات مخجلة التي تظهر بأنه كان يبتز نتنياهو". والتسجيلات هذه تم تسريبها للإعلام ويحذر فيها من أن نتنياهو يقود حزب الليكود الى خسارة الأغلبية في الكنيست وتحولهم الى كتلة معارضة.

وحاولت مديرة الجلسة مرارا إقناعه بالاعتذار على تشبيه إدلشطاين بستالين، إلا أنه تملّص مرارا وتكرارا فيما قاطعه عدد من البرلمانيين داخل الجلسة وقرروا الخروج من الجلسة احتجاجا.

وحازان الذي كثيرا ما يثير الجدل في الكنيست والشارع الإسرائيلي بسبب تصريحاته ومواقفه، قدّم ضد مؤخرا شكاوى عديدة من برلمانيين، وخصوصا العرب بسبب تهجماته المستمرة عليهم، ووصفهم في بعض الأحيان بمصطلحات نابية أو اتهامهم بدعم الإرهاب، في إشارة الى دعمهم للقضة الفلسطينية.

وأدت هذه الشكوى الى إبعاده بدءا من يوم غد عن جلسات الكنيست، وسيكون مسموحا له فقط المشاركة في التصويت على مشاريع القوانين المطروحة دوي إعطائه أي حق في النقاش أو طرح القوانين. واشتهر حازان أيضا بصورة السيلفي التي التقطها مع ترامب التي أحرجت إسرائيل أيضا.

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