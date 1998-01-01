مندلبليت: التحقيقات ضد نتنياهو في مراحلها الأخيرة

القدس المحتلة / سما /

قال أفيحاي مندلبليت، النائب العام الإسرائيلي والمستشار القانوني للحكومة، إن التحقيقات في الشبهات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مراحلها الأخيرة.

وبحسب ما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت في عددها الصادر اليوم، فإن ماندلبليت قال أمس خلال لقاء في نقابة المحامين، إن الشرطة والمحققين يقومون بعمل كبير، وجمعوا شهادات من داخل وخارج البلاد، وأن هناك شهادات تم أخذها لم يسمع فيها أحد حتى وسائل الإعلام.

وأضاف: "نحن نقوم بالتحقيقات بشكل مهني وضمن اعتبارات المصلحة العامة في الوصول للحقائق، وبعد ذلك سنقوم باتخاذ القرارات". مشددا على أنه لا توجد أي اعتبارات خارجية أو سياسية بشأن هذه التحقيقات.

وبشأن إمكانية تورط نتنياهو في ملف الغواصات، قال ماندلبليت إنه سيتم الاستماع لشهادة نتنياهو في إطار التحقيق ولا يوجد حتى الآن أي شبهات ضده.

واتهم بعض الجهات بمحاولة تقويض ثقة الجمهور الإسرائيلي باستقلالية ونزاهة نظام إنفاذ القانون. داعيا إلى ضرورة التحلي بالهدوء والثقة بالمؤسسة القضائية.