غزة وصلت الى "القاع". ..إسرائيل تسمح بإدخال مولدات الكهرباء للقطاع

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة "كان" العبرية التابعة لسلطة البث العامة، اليوم الخميس، أن ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية أبلغوا أمس الدول المانحة خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بأنها ستسمح بإدخال المولدات الكهربائية التي كانت تمنع إدخالها لقطاع غزة.

وبحسب الإذاعة، فإن إسرائيل أبلغت تلك الدول أنها تسعى لتخفيف حدة أزمة الكهرباء التي يشهدها قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي للإذاعة أن غزة وصلت إلى القاع، وتقاتل من أجل كل ساعة من الكهرباء والمياه. مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الدول المانحة بخطة مشاريع كبيرة لتنفيذها بغزة، ولكنها بحاجة لوقت طويل لإغاثة شعب القطاع المحاصر.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية ذكرت أمس، أن إسرائيل ستعرض خطط لمشاريع لتنمية البنية التحتية في قطاع غزة بدعم دولي.