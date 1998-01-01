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﻿الممثلة التركية مريم أوزرلي تعتزل الفن

الخميس 01 فبراير 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
﻿الممثلة التركية مريم أوزرلي تعتزل الفن



عالم الفن

غادرت الممثلة الشابة مريم أوزرلي تركيا وأغلقت منزلها المستأجر بقيمة 25 ألف ليرة شهرياً (6.6 آلاف دولار)، وفضلت الإقامة المؤقتة في أحد الفنادق لحين رحيلها عن تركيا.


وقررت أوزرلي الالتزام برعاية ابنتها لارا، 3 سنوات، التي ستبدأ دراستها في ألمانيا.
ولاحقت الممثلة المشهورة، المعروفة باسم السلطانة هويام، سلسلة من الفشل على المستويين المهني والعاطفي، فلم ينجح فيلمها الأخير «الطرف الآخر» مع أوزجان دينيز، جماهيرياً.


أما على المستوى العاطفي، فقد عاشت أوزرلي مجموعة من الإخفاقات في الشهور الماضية، بعد أن لاحقتها الشائعات حول ارتباطها بالمذيع باسل الزارو، المصري الفلسطيني، وتناولت الأخبار شائعات أخرى حول ارتباطها ببطل مسلسل Game of Thrones الممثل الإيطالي كريستيان فيت، ثم المصور الألماني ليو نوهوت، وأخيراً لاعب كرة السلة إبراهيم كوتلواي.

#مريم أوزرلي #الفن

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