أغرب القوانين والأحكام من حول العالم

غرائب و عجائب

القانون هو النظام الذي يجب اتباعه لخلق مجتمع معتدل ومسالم، لكنَّ ذلك لا يعني أن القانون دائماً على صواب، فعلى مرِّ التاريخ وُجِدَت عديد من القوانين الغريبة، بل إن القوانين تختلف من مجتمع لآخر، وما هو مسموح هنا قد يكون ممنوعاً هناك، ومع ذلك يظل تجاوز القانون جريمة حول العالم، لذا عليك معرفة قانون الدولة قبل السفر إليها، وهنا نستعرض لكم أهم القوانين الغريبة حول العالم:

ممنوع لمس المصباح الكهربائي: في فيكتوريا، أستراليا، يحظر القانون تغيير المصباح الكهربائي، حيث إن الكهربائي فقط هو المؤهل لأداء هذه المهمة، إذاً الأمر ليس هيناً، بل إنه جاد للغاية، وفي حالة المخالفة، تحصل على غرامة تصل إلى 10 دولارات أسترالية (5.50 جنيه إسترليني).

الابتسامة أو الغرامة: في ميلانو في إيطاليا من المتطلبات القانونية، أن تبتسم في جميع الأوقات، إلا إذا كنت موجوداً في جنازة، أو في زيارة لمريض في المستشفى، وإلا تواجه غرامة مالية كبيرة.