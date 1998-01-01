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أغرب القوانين والأحكام من حول العالم

الخميس 01 فبراير 2018 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أغرب القوانين والأحكام من حول العالم



غرائب و عجائب

القانون هو النظام الذي يجب اتباعه لخلق مجتمع معتدل ومسالم، لكنَّ ذلك لا يعني أن القانون دائماً على صواب، فعلى مرِّ التاريخ وُجِدَت عديد من القوانين الغريبة، بل إن القوانين تختلف من مجتمع لآخر، وما هو مسموح هنا قد يكون ممنوعاً هناك، ومع ذلك يظل تجاوز القانون جريمة حول العالم، لذا عليك معرفة قانون الدولة قبل السفر إليها، وهنا نستعرض لكم أهم القوانين الغريبة حول العالم:

ممنوع لمس المصباح الكهربائي:

في فيكتوريا، أستراليا، يحظر القانون تغيير المصباح الكهربائي، حيث إن الكهربائي فقط هو المؤهل لأداء هذه المهمة، إذاً الأمر ليس هيناً، بل إنه جاد للغاية، وفي حالة المخالفة، تحصل على غرامة تصل إلى 10 دولارات أسترالية (5.50 جنيه إسترليني).

الابتسامة أو الغرامة:

في ميلانو في إيطاليا من المتطلبات القانونية، أن تبتسم في جميع الأوقات، إلا إذا كنت موجوداً في جنازة، أو في زيارة لمريض في المستشفى، وإلا تواجه غرامة مالية كبيرة.

ممنوع إطلاق الريح بعد الساعة 6 مساء:

في فلوريدا في أمريكا من غير القانوني إطلاق الريح في مكان عام بعد الساعة 6:00 مساء يوم الخميس، حيث يعد ذلك إزعاجاً عاماً، ومخالفته الغرامة، فإما أن تفعل ذلك في المنزل، أو قبل الساعة السادسة مساء.

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