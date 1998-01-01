جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

السجن عام لشاب غسل قطاً حتى الموت في روسيا

الخميس 01 فبراير 2018 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السجن عام لشاب غسل قطاً حتى الموت في روسيا



وكالات / سما /

أصدرت محكمة في منطقة كومي الروسية قرارا بسجن مواطن فعليا لمدة عام واحد، لقيامه بـ "غسل" قط صديقته في غسالة الملابس حتى الموت.

وذكر وكيل النيابة منطقة "كومي" أن الجاني يبلغ من العمر 37 عاما، وكان في حالة سكر عند ارتكاب جريمته، وأن القط الضحية كان يدعى "ريجيك".

وأضاف وكيل النيابة العامة أن الرجل زج بالقط في آلة الغسيل في لحظة غضب شديدة من صديقته، وشغل الآلة على الفور.

ووفقا لما أظهره شريط الفيديو الذي سجله الجاني بنفسه وأرسله إلى صديقته التي بدورها سلمته إلى النيابة العامة، فإن "ريجيك" لم يمت بعد الدورة الأولى لآلة غسيل الملابس، لذلك، أعاد الجاني تشغيلها مرة أخرى ليلفظ بذلك القط أنفاسه الأخيرة. 

وأشار وكيل النيابة العامة إلى أنه تم فتح قضية جنائية بحق الرجل، بموجب المادة التي تجرم المعاملة القاسية مع الحيوان في قانون العقوبات الجنائية الروسي.

وفي جلسة المحكمة، اعترف الجاني بذنبه، وأبدى الندم على فعله المشين، إلا أنه لم يستطع تقديم تفسير لإقدامه على قتل "ريجيك"، ووصفه بأنه كان قطا أليفا وحنونا ولم يؤذ أحدا من قبل.

#روسيا #قطة #الغسالة

أخبار ذات صلة

السجن لشاب اردني اغتصب خالته

ايطاليا.. السجن لشاب أعطى عاهرة كتبًا تحث على العفة!

السجن المشدد 15 عاماً لشاب قتل زوجته لمعايرته بضعف قدراته الجنسية

شاهد بالفيديو ماذا حصل لشاب حاول سرقة فتاة؟

بالفيديو:فتاة ترسل صور صديقتها لشاب وتساعده على ابتزازها

عقوبة غريبة من نساء قرية لشاب أهان والدته

عقوبة غريبة من نساء قرية لشاب أهان والدته

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مطلوب للامن واصابة اثنين من الشرطة خلال اشتباك في نابلس

اسعار المحروقات والغاز لشهر شباط "فبراير

الشرطة الفرنسية تقبض على حفيد حسن البنا في باريس بتهم اغتصاب

لمحات من مذكرات عمرو موسى :مبارك أول من قال عن نتنياهو: ده نتن يااااهو وكان يحب الأكل جدا

شاهد.. الوليد بن طلال في أول ظهور له : أنا نباتي وأصوم الإثنين والخميس

أغضب إسرائيل .. رسميا : مجلس الشيوخ البولندي يقر قانوناً "ينكر المحرقة"

حزب الله يرد على تصريحات ليبرمان حول الغاز اللبناني

الأخبار الرئيسية

انفجار - غزة

فيديو و صور : 7 قتلى واصابة اكثر من 20 جراء انفجار كبير وقع في منزل بحي الصبرة جنوب غزة

المدير العام لـ

"أونروا" تؤكد تدهور وضعها المادي و تطالب الدول العربية بتمويلها

حماس- ارشيف

بقاء سيطرة حماس على غزة يثير خلافا إسرائيليا أمريكيا.. لماذا ؟ !

كهرباء غزة -ارشيفية

غزة وصلت الى "القاع". ..إسرائيل تسمح بإدخال مولدات الكهرباء للقطاع

معبر ايرز

الأصغر على الاطلاق.. إسرائيل ترحّل من الضفة الى غزّة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما

الاتصالات الفلسطينية